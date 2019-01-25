К сведению желающих поступить в магистратуру

Стала известна дата приема документов в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана на 2018/2019 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала, что прием документов начнется с 1 февраля.

Отметим, что первый этап вступительных экзаменов в магистратуру пройдет 24 февраля, второй - 26 мая. 3 февраля на бумажных носителях будут проведены испытательные экзамены по первому этапу экзамена для желающих поступить в магистратуру.

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