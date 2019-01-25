Минэкологии Азербайджана о сроке предупреждения в связи с загрязнением Каспия

В начале весны завершается срок предупреждения, которое было сделано министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана объектам, предприятиям и организациям в связи с выбросами, которые приводят к загрязнению Каспийского моря. В отношении тех, кто не выполнил предупреждение, будут приняты жесткие административные и правовые меры.

Об этом в пятницу сказал журналистам директор Управления комплексного экологического мониторинга Каспия минэкологии Арастун Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, владельцы предприятий были предупреждены о необходимости установки современных очистных сооружений, им были направлены уведомления, даны обязательные для исполнения указания.

Гасанов отметил, что проводился мониторинг прибрежной зоны в целях охраны экологии Каспийского моря, определения источников загрязнения.

"В ходе мониторинга были зарегистрированы сотни стоков в море из расположенных в прибрежной зоне Каспийского моря предприятий, хозяйств и населенных пунктов, и в связи с тем, что на большинстве объектов отсутствовали очистные сооружения, сточные воды прямо сбрасывались в Каспийское море", - отметил Гасанов.

По его словам, постоянное загрязнение Каспийского моря постепенно приводит к уничтожению его экосистемы.

"Отмечу, что во всем мире внимательно относятся к вопросам загрязнения сточными водами водных бассейнов, контролируется выполнение законодательства в этой области. Обязательства, которые мы взяли на себя на региональном и международном уровне по защите Каспийского моря, положения международных конвенций, партнерами которых мы являемся, требуют от нас всегда держать в центре внимания эту сферу", - сказал глава управления.