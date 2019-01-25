Тяжелое ДТП в Кюрдемире, пострадали 4 человека

25 января 2019 23:06

В Кюрдемире произошло ДТП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, авария отмечена на 207 км автомобильной дороги Баку-Газах, на отрезке, пролегающем через поселок Гарабуджаг.  

Легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в грузовик марки "КамАЗ". В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле члены одной семьи, жители Баку Самир Эльдар оглу Абасов 1988 г.р., Низами Акрем оглу Алекперов 1963 г.р., Гюльнара Низами гызы Абасова 1991 г.р. и Зияфет Алмамед гызы Алекперова 1968 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

Они доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

По факту ведется расследование.  

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