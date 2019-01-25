Тяжелое ДТП в Уджаре, есть пострадавшие

На 220-м километре магистральной дороги Баку-Газах произошла тяжёлая авария, завершившаяся получением травм несколькими людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на участке дороги, проходившем через Уджарский район.

Автомобиль марки Mercedes, движущийся в направлении Газахского района, сошёл с дороги и перевернулся в селе Мюсюслю. В результате аварии пятеро человек получили тяжёлые травмы.

Пострадавшие были помещены в Хирургическое отделение Уджарской районной центральной больницы. Их личности уточняются.

По факту ведётся расследование.