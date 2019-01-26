Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибший и раненый
26 января 2019 08:02 217
В Гяндже произошла авария, завершившаяся смертью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл вблизи дороги в аэропорт.
Автомобиль вышел из управления и врезался в преграду, в результате чего один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.
В результате инцидента погиб житель Гёйгёльского района Гаджиев Эльнай Алияр оглу (1986 года рождения). Также получил травмы житель того же района Ибрагимов Руслан Шахбаз оглу (1988 года рождения).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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