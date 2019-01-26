Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибший и раненый

26 января 2019 08:02

В Гяндже произошла авария, завершившаяся смертью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл вблизи дороги в аэропорт.

Автомобиль вышел из управления и врезался в преграду, в результате чего один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.

В результате инцидента погиб житель Гёйгёльского района Гаджиев Эльнай Алияр оглу (1986 года рождения). Также получил травмы житель того же района Ибрагимов Руслан Шахбаз оглу (1988 года рождения).

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