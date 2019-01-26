Важные изменения в связи с лекарствами в Азербайджане
Центр аналитической экспертизы минздрава Азербайджана подготовил проекты новых правил по фармаконадзору, экспертизе и отзыву лекарственных средств. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в субботу в Центре в ответ на запрос Trend.
В центре отметили, что новые изменения к закону "О лекарственных средствах" содержат пункты о проведении фармаконадзора, экспертизы и отзыва лекарственных средств: "В соответствии с указом Президента Азербайджана "Об изменениях в закон "О лекарственных средствах" от 18 мая 2018 года подготовлены проекты Правил проведения экспертизы лекарственных средств, Правила фармаконадзора лекарственных средств и Правила отзыва лекарственных средств, которые будут представлены на утверждение в Кабмин.
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