В поселке Маштага автобус сбил пешехода, пострадавший скончался

Житель Баку Равиль Алиев скончался через шесть дней в больнице, после того как его сбил автобус. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отметим, что 20 января около 20:00 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку автобус "Daewoo", управляемый жителем поселка Магеррамом Маиловым, сбил переходящего дорогу Равиля Алиева.

Сабунчинский РУП проводит расследование по факту.