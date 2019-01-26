В поселке Маштага автобус сбил пешехода, пострадавший скончался
26 января 2019 12:09 68
Житель Баку Равиль Алиев скончался через шесть дней в больнице, после того как его сбил автобус. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отметим, что 20 января около 20:00 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку автобус "Daewoo", управляемый жителем поселка Магеррамом Маиловым, сбил переходящего дорогу Равиля Алиева.
Сабунчинский РУП проводит расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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