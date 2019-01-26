В Азербайджане решат проблему школьных учебников

В Азербайджане в будущем месяце будут приняты нормативно-правовые акты в связи со школьными учебниками.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг во время выступления на заседании Комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.

По словам замминистра, в документе "Об общем образовании" отражены такие вопросы как подготовка учебников и другие аспекты.

"Мы можем расширить вопросы, связанные с учебниками", - добавил Исаев.

Замминистра добавил, что образец устава общеобразовательных учреждений в ближайшие месяцы будет утвержден Кабинетом министров.

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