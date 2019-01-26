Приданое для молодой азербайджанки: диван, чемодан и невеста в придачу

Фидан, когда еще была маленькой девочкой Фидашкой, с умилением перебирала чуть ли не каждые полгода чемоданы со своим приданым, которое мама трепетно собирала для нее со всех уголков бывших стран Советского Союза и не только, с тех пор, как малышке едва исполнился год от роду...

Фируза хала тогда покупала для дочерей самые лучшие полотенца, простыни, всякие кухонные принадлежности и прочее нужное в хозяйстве добро. Тогда женщина мечтала об одном - вот, вырастут девочки умными, образованными и останется положить в эти чемоданы почетные дипломы о высшем образовании.

Пересматривать свое приданое было одним из любимых занятий маленькой Фидан, она все мечтала, что наступит тот день, когда она будет всем этим пользоваться. Единственное, что не могли поделить девочки, это знаменитый сервиз "Мадонна", ведь сестер две, а сервиз-то один...

Прошли годы, Фидан уже сосватали, семья начала подготовку к свадьбе. "Какой ужас, я ничего из этого гнилого чемодана не возьму! Не хватало еще позориться перед семьей будущего мужа!", - жаловалась девушка, которая когда-то берегла содержимое антресоли. "Возьми хотя бы простыни, такого качества сейчас не найти", - с обидой в душе прошептала мать...

Обычай собирать джехиз имеет особое, важное значение для семьи, где растет будущая невеста. И чем больше приданого, тем лучше!

Десяток-другой лет назад наблюдался дефицит, полки магазинов пустовали, и купить комплект постельного белья было большой удачей. Тогда мамы и запасались для дочерей приданым, но пока дочь росла, белье успевало пожелтеть от времени, и, в конечном счете, в качестве джехиза уже не годилось.

Хотя в наше время вопрос наличия приданого не стоит на повестке дня столь остро, на всякий случай не стоит пренебрегать старыми традициями, которые укоренились. Очень часто семья жениха сама просит не приносить ничего в приданое, обставляя при этом квартиру будущей семьи "от и до". А есть и такие семьи, для которых объем джехиза невесты имеет жизненно-важное значение.

Что обязательно должно быть в приданом азербайджанских невест и во сколько это может обойтись ее родителям?

Как правило, квартирой для проживания новой семьи должна обеспечить сторона жениха. А невеста, в свою очередь, должна обставить эту квартиру. Вот с этого и начнем.

Сегодня в Баку выбор мебели очень велик - на вкус и цвет, как говорится. Ну, и на карман тоже. Например, комплект спальной мебели можно купить и за 1500 манатов, и за 15000. О конкретных ценах говорить сложно, так как тут имеет значение качество, материал, страна производства, фирма и так далее. Благо, среднестатистический житель может позволить себе мебель, хоть не итальянского, а турецкого производства в пределах 3-5 тысяч манатов. Конечно, если обставлять всю квартиру, а тут - гостиная, спальня, мягкая мебель (диван и кресла), кухонная мебель, выходит нехилая сумма.

Кстати, хочу отметить, что местные производители мебели тоже предлагают неплохие модели за очень приемлемую цену - порой в 2-2,5 раза дешевле импортной.

Обычно покупают всю мебель, если молодые будут проживать отдельно. Если они будут жить вместе с родителями, то семья невесты обычно обставляет только комнату молодых. Бывает, что и квартиру в приданое дают невесте, но это уже другой вопрос.

Вторым крупным составляющим приданого является бытовая техника. Тут, можно перечислять долго - телевизор, холодильник, пылесос, стиральная машинка, утюг, разная мелкая бытовая техника: чайник, миксер, блендер, мясорубка, соковыжималка, хлебопечка, фен и так далее. Благо, количество домашних помощников увеличивается с каждым днем. Вон, Эльмира хала уже заказала мужу кухонный комбайн на 8 марта.

Пересчитать всю необходимую для джехиза технику сложно, еще сложнее посчитать стоимость. Приведем примерные цены на несколько предметов. Например, холодильник обойдется в примерно в 700-1000 манатов, стиральная машина - 300-500 манатов, соковыжималка, мясорубка - 70-100 манатов, утюг, фен - 50 манатов, и т.д.

Далее, одной из местных традиций является наполнить "горку" посудой, сервизами, хрустальными вазами и всевозможными фигурками. На уговоры дочери, что сейчас все это не модно, мамы аргументировано отвечают, что "хрусталь - это хрусталь!", "какое приданое без хрустальных ваз?".

Потом следует сбор сервизов бабушкиных времен и обязательная покупка хрустальных стаканов для подачи чая гостям. Без этого никак не обойтись.

А сколько страстей по "yorğan-döşək"...Дело в том, что, сейчас будущие хозяйки предпочитают все новое, модерновое, то бишь, матрац должен быть ортопедическим, а не шерстяным, стеганным летом бабушкой Ламийей; подушки должны быть синтепоновыми, а не набитыми гусиными перьями, которые лезут в нос и могут вызвать аллергию у будущего мужа. А то, что говорят мамы: "ты ничего не понимаешь, шерсть - это полезно для спины, это панацея!", мы считаем устаревшим и неактуальным...

Насчет комплектов постельного белья. Считается, что надо класть в приданое 6 наборов. В среднем комплект двуспального белья стоит от 30 до 150 манатов. Покрывало на кровать может обойтись в 80-500 манатов, теплый плед - в 40-60 манатов. То же самое касается полотенец, скатертей - можно считать и считать. А сколько мелочи нужно в новый дом - от мусорного ведра до бельевых прищепок. Порой говорят, что проще быть мужчиной, не надо "заморачиваться" на всех этих мелочах. И если посчитать траты на эту мелочь для джехиза, в итоге набегает сумма, годная для покупки двухкомнатной квартиры...

Как бы там ни было, в итоге, конечно, не в приданом счастье, тем более, не в его количестве. Не стоит из-за этого грызть друг друга, главное - это взаимопонимание и уважение в семье, а остальное приложится.

А напоследок - анекдот. У молодого мужа спрашивают "Что больше всего разочаровало вас в приданом?" "Невеста!!!" ...

У.Эфендиева