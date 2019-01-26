В Баку ожидается сильный ветер

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

На Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 8-12 тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится от 762 до 757 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 6-10 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что завтра скорость юго-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-18 метров в секунду, иногда 20-25 метров в секунду, а со второй половины понедельника и до вечера вторника скорость северо-западного прогнозируется 15-20 метров в секунду, иногда до 23-28 метров в секунду.

27-29 января скорость западного ветра в некоторых районах будет достигать 9-14 метров в секунду, в районах Куринской низменности - до 23-28 метров в секунду.

В понедельник днем и во вторник в отдельных районах ожидаются осадки, местами сильные.