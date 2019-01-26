Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавший

26 января 2019 22:08

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еникенд.

В результате столкновения автомобилей "Жигули" и "Mercedes" получил ранение житель села Шекерли Мирзаев Рафят Бахыш оглы (1977 г.р.).

Пострадавший был доставлен в Сальянскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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