Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавший
26 января 2019 22:08 149
В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадал один человек.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еникенд.
В результате столкновения автомобилей "Жигули" и "Mercedes" получил ранение житель села Шекерли Мирзаев Рафят Бахыш оглы (1977 г.р.).
Пострадавший был доставлен в Сальянскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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