Зимняя сказка: уникальный замерзший водопад в Губе - ФОТОРЕПОРТАЖ

27 января 2019 07:59

Село Гырыз Губинского района - один из населенных пунктов, где наблюдается самый высокий уровень снежного покрова на территории Азербайджана.

Как Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, село Гырыз, расположено на высоте 2 тысячи 200 метров над уровнем моря, у подножья горы Аг, на берегу Гудиалчая. Вокруг этого отдаленного горного села имеются несколько родников, водопадов и пещер.

В последние годы значительно увеличилось число туристов, приезжающих в село Гырыз, считающееся одним из прекрасных уголков Губинского района. В частности, сюда приезжают любители экотуризма, которым очень нравится обозревать восхитительную панораму гор и пейзажи.

Один из организаторов туров в Гырыз Мурсел Гасымов отмечает, что зимой туристы совершают экскурсии не только в село, но и к замерзшему водопаду, расположенному в 2-3 километрах от него. Сотни туристов приезжают сюда посмотреть этот водопад как в летние, так и зимние месяцы. Туристы до села Гырыз добираются на автомобилях, а дорогу к водопаду преодолевают пешком.

Предлагаем поссмотреть фотографии, снятые Мурселем Гасымовым во время путешествия в село Гырыз.

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