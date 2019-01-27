Житель Загаталы восстановил необычный ретро-автомобиль - ФОТО

Необычная ретро-машина 60-летней давности хранится у жителя Загаталы Азера Имамова. Автомобиль марки СМЗ С-3A, который в народе называли "инвалидка", был выпущен в 1958 году, но и сегодня выглядит так, как будто только сошел с конвейера завода, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Владельцу старинное авто досталось от дедушки. "Когда оно попало ко мне, он него, можно сказать, ничего уже не оставалось, целым был только кузов", - вспоминает Имамов.



Он работал над автомобилем в течение трех лет, детали при этом привозил из России, Грузии и других стран. При этом Имамов постарался сохранить его оригинальность: "Как-то модернизировать машину я не планирую. Собрал только из своих "родных" деталей, запчастей от других авто не использовал".



Сегодня за ретро-авто владельцу предлагают 15-16 тысяч манатов, но продавать его он не собирается: "Машина всем нравится, кто увидит - сразу начинают фотографировать, делают селфи на ее фоне. Нередко ко мне обращаются за арендой автомобиля для свадебного кортежа или просто для проведения фотосессии".



Остается добавить, что автомобили этой марки производились с 1958 по 1970 годы и предназначались для инвалидов II Мировой войны.



