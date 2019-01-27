Здоровье нации: о чем расскажет Музей истории медицины Азербайджана - ФОТО

Медицина в нашей стране прошла длительный путь развития - от лечения народными средствами до прогрессивных методов, основанных на использовании современного оборудования.

Насыщенная история нашего здравоохранения увековечена в Музее медицины, открытом в январе 1986 года в построенном в 1889 году здании, в котором ранее размещалась Черногородская лечебница. Именно здесь в 1914-1917 гг. в качестве врача работал Нариман Нариманов. В память о нем справа от входа в музей установлена мраморная плита с барельефом Н.Нариманова и мемориальной надписью.

Экспозиция музея располагается на втором этаже в девяти залах и включает в себя подлинные документы, фотографии, книги, инструменты старейших врачей Азербайджана, фотокопии ценных рукописных материалов полученных из рукописного фонда Академии Наук Азербайджана, из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Баку и других городов.

У входа в музей наш взгляд привлекло изображение Асклепия (Эскулапа) - бога здоровья в древнегреческой мифологии и его дочерей Гигиеи и Панацеи. Одной рукой он держит длинный посох, вокруг которого обвилась змея - эмблема медицины и здоровья. По словам экскурсовода Земфиры Дадашева, в мифологии змея олицетворяет мудрость, которой должны обладать врачи. В другой руке у Асклепия мы видим весы, означающие, что все в организме человека должно пребывать в равновесии.

Заходим впервый зал, отражающий древнею историю медицины. Тут представлено изображение основоположника научной медицины, знаменитого древнегреческого целителя Гиппократа, определившего развитие медицины вплоть до наших дней. А рядом на стенде - знаменитая "Клятва Гиппократа", определившая взаимоотношения больного и врача. Этот зал рассказывает также о великих врачах Востока Абу Бакре ар-Рази и Абу Али ибн Сине, их трудах и роли в истории мировой медицины. Тут же экспозиция, рассказывающая о знаменитых медиках Европы и России, внесших неоценимый вклад в медицинскую науку.

Очень интересна экспозиция второго зала, где главным образом представлены средневековые хирургические инструменты и копии медицинских трактатов XIII-XIX веков, оригиналы которых хранятся в Институте рукописей НАНА.

Интересно, что в музее можно узнать и о представлениях о здоровье у наших предков. Например, тут можно увидеть стилизованное деревце с ленточками на ветвях. По словам экскурсовода, древние люди верили, что, жертвоприношением на пире, освященной водой или завязыванием на ветках разноцветных лоскутков, они смогут быстрее оправиться от болезни. А помогут им в этом соответствующие дуа (молитвы) и амулеты.

Следующий стенд музея демонстрирует богатейшую флору Азербайджана - здесь собраны растения, которые славились своими лекарственными свойствами и применялись в средние века против самых разных заболеваний, начиная от простуды и заканчивая сердечным приступом. Рядом располагается стенд, на котором выставлены муляжи средневековых хирургических инструментов - аджамяд, лезвие цирюльника и кюпя.

Очень интересны инсталляции, изображающие различные сценки из жизни людей. Например, в одной из комнат воссоздан интерьер быта средней азербайджанской семьи конца XIX века - больному супругу женщина ставят на спину банки, а рядом стоит молодая девушка, которая подносит больному горячий чай. В этой же комнате имеется стенд, посвященный династиям Гаибовых, Мехмандаровых и т.д.

Втретьем зале выставлено множество фотографий, относящихся к лечебницам, оснащённым самым современным для своего времени медицинским оборудованием. Здесь мы знакомимся с рукописями и трудами азербайджанского просветителя и публициста Гасанбека Зардаби, первого врача-психиатра Ибрагима Рагимова, фотокопиями дипломов Бахрама Ахундова - азербайджанского медика, члена парламента АДР, работами известного терапевта Мирзы Алексея Абдул Саттар оглы Казимбека, основателя шести бесплатных лечебниц в городе Баку Мамеда Рзы Векилова, первого санитарного врача Мустафы Шарифова.

Следующий стенд посвящен первым дипломированным врачам-женщинам Азербайджана - Лейле Шахтахтлы, Айне Ахмедбековой, Гамар Амираслановой, Соне Валихан, Назире Ягубовой. Как можно увидеть на фотоснимке первого выпуска Бакинского Университета в 1922 году - из 30 выпускников азербайджанцами были известный врач-терапевт Джейран Султанова и Аделя Шахтахтинская.

По словам экскурсовода, во второй половине XIX века крупные монополии, воспользовавшись бурным ростом нефтяной промышленности, получали огромную прибыль, в то время как нефтяники жили в крайне тяжелых социально-бытовых условиях. Получая гроши, они жили в темных грязных бараках, в которых часто вспыхивали эпидемии, уносящие жизни многих людей. Плюс ко всему на нефтяных промыслах процессы осуществлялись вручную, что приводило к несчастным случаем среди рабочих. В конце XIX века появляются первые бакинские больницы - так, в 1870 году была открыта Михайловская больница. В музее можно увидеть приемную палату и операционную, фотографии первых врачей этой больницы и т.д. В 1897-ом и 1900 годах появились первые бесплатные лечебницы в Азербайджане.

Далее Земфира ханум познакомила нас с экспозицией, посвященной основоположнику педиатрической службы в Азербайджане Евсею Яковлевичу Гиндесу. В 1905 году он был избран по Всероссийскому конкурсу на должность заведующего первой на Кавказе в городе Баку детской больницы. В экспозиции музея представлены подлинник договора Гиндеса с подрядчиками на строительство детского костного туберкулезного санатория в Бузовны. Этот санаторий носит имя Гиндеса Е.Я. В период АДР, в течение 3 месяцев он был министром здравоохранения Азербайджана.

Затем следуют взятые из архивов подлинные фотоснимки платного родильного приюта в Азербайджане, воспитательных домов. Здесь же можно увидеть фото врачей, сыгравших важную роль в развитии здравоохранения в Азербайджане - министры здравоохранения Кадырлы и Кязымов, профессор Абульфаз Караев, Таги Шахбази, Газанфар Мусабеков, Мустафа Топчубашев, Джамиль Лемберанский, Ильдырым Джаббарлы, первый президент Академии наук Азербайджана, автор первого учебника о хирургии на азербайджанском языке Мирасадулла Мигасымов. Конечно же, среди снимков есть и фото азербайджанских врачей, активно участвовавших в спасении раненых в годы Первой мировой войны.

Вниманию посетителей представлен макет холерного лазарета, который функционировал в период эпидемии холеры в 1914-1917 гг. в Баку, и диорама, где показана госпитализация инфекционных больных первой каретой скорой помощи.

Следующий, четвертый зал знакомит нас с состоянием здравоохранения в Азербайджане в 1920-1925 годах, в первые годы советской власти. В этот период медицина в Азербайджане претерпела заметные изменения. Были изданы первые законы о национализации аптек и выдаче бесплатного питания детям. Все население теперь имело доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Следующий стенд посвящен видному государственному деятелю, талантливому писателю, врачу Нариману Нариманову, работающему в качестве врача в Черногородской больнице. В 1925 году были организованы первые автомашины скорой помощи, на которых бригада врачей оказывала помощь больным на местах.

В 20-ые годы начали открываться научно-исследовательские институты медицинского профиля, а на их основе было открыто пять крупных научно-исследовательских учреждений.

В пятом зале широкое место получила информация об организации медицины в советском Азербайджане довоенного периода. Тут можно узнать много интересного о развитии здравоохранения в сельской местности, об открытии различных лечебных учреждений. В 1930 году медицинский факультет отделился от Бакинского Государственного Университета и преобразился в два самостоятельных вуза - Зубоврачебный институт (функционировал год) и Азербайджанский Государственный Медицинский институт. Большое внимание также уделялось среднему специальному образованию - в тот период было открыто 3 средних специальных учебных заведений - фармшкола, акушерская школа и медицинский политехникум.

Следующий стенд посвящен первым офтальмологам-женщинам - Соне ханум Велихан и Умнисе ханум Мусабековой. Экспозицию продолжает рассказ о нафталанской нефти, о целебных свойствах которой говорили еще древние ученые. В конце 19-го века немецкий инженер Э.И. Егер приезжает в Нафталан и строит завод, выпускает мазь Егеря, состав которой держится в секрете. Этой мазью пользовались во многих странах (в том числе Италии, Франции, Англии, Германии, Японии).

В 1919 году, при АДР, под руководством генерала Алиаги Шихлинского и его супруги Нигяр ханум было организовано Азербайджанское общество Красного Полумесяца, которое оказывало помощь военнопленным, раненым и больным, а также пострадавшим от стихийных бедствий. Позже в различных регионах Азербайджана начали функционировать санэпидемстанции. В 1934-1936 годах было организовано Гёйчайское движение для усиления санитарной службы, которое в 1950 году приняло всесоюзный характер.

В шестом зале, посвященном Великой отечественной войне, можно увидеть фотографии эвакуационных госпиталей, развернувшихся на территории Азербайджана, где более 400 тысяч раненых получили медицинскую помощь. Здесь мы видим диораму, посвященную героям Советского Союза - азербайджанцам Мамеду Мамедову и Самеду Абдуллаеву. В зале можно также увидеть диораму, изображающую прибытие санитарного поезда с ранеными на бакинский вокзал (авторы этих диорам - Крупкин и Зейналов). По словам работницы музея, за годы войны увеличилось число доноров, безвозмездно сдававших кровь в фонд обороны, о чем можно судить по отчетной таблице, представленной на стенде. Здесь также представлены фотографии и книги выдающегося ученого того периода, прославленного хирурга, профессора Мустафы Топчибашева, который создал аппарат для удаления инородных тел из организма человека, использование которого наглядно показано в диораме.

Седьмой зал отражает деятельность по ликвидации последствий войны и восстановлению разрушенного хозяйства. Экскурсовод рассказала об идее профессора Шукюра Гасанова использовать зеленый Приморский парк в качестве "Зоны здоровья". В музее демонстрируются различные методы лечения, применявшиеся в этой зоне здоровья,начиная от лечебной физкультуры, фитотерапии, гимнастики и заканчивая морскими прогулками. Следующий же стенд посвящен Фуаду Эфендиеву, основателю научно-исследовательского института переливания крови, академику Аделе Намазовой, сыгравшей важную роль в развитии педиатрии в Азербайджане, а также знаменитому урологу, основателю урологической больницы академику Мирмамеду Джавадзаде, 90-летие которого было отмечено на днях.

Восьмой зал музея отражают деятельность Общенационального лидера Гейдара Алиева, с именем которого непосредственно связано современное развитие здравоохранения в Азербайджане. В период его руководства республикой были открыты оснащенные современным и передовым для того времени медицинским оборудованием специализированные учреждения, проводились съезды и симпозиумы в области медицины. Здесь же размещена экспозиция, посвященная выдающемуся ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой, ее исследованиям, внесшим огромный вклад в офтальмологическую науку.

И, наконец, последний, девятый зал посвящен деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, достойно продолжающего курс Общенационального лидера. Проводимая главой государства социальная политика способствуюет развитию и модернизации сферы здравоохранения и подъему азербайджанской медицинской науки на новый уровень. На стендах мы видим фото, рассказывающие о масштабном строительстве медицинских центров, больниц и клиник за последние годы.

В заключение нашей экскурсии мы побеседовали с директором музея Садатханом Алиевым. По его словам, музей для него как родной дом, и он очень горд тем, что может каждый день соприкасаться с историей своей страны.

Уходя, мы пролистали книгу отзывов. Она полна добрых и теплых слов благодарности. И это не удивительно, потому что после знакомства с музеем, других слов просто не подобрать.

Тамилла Мамедова