Почему не есть колбасу: и у нас становятся вегетарианцами - ФОТО

Легко ли быть вегетарианцем в нашей стране? Насколько это течение популярно в Азербайджане? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, для начала рассмотрим несколько примеров.

Для Гюнель вопрос отказа от мяса встал по-настоящему остро, когда в семье появилась собака. Привязанность к любимцу заставила ее полностью отказаться от употребления любого мяса и рыбы. Сейчас ее стаж составляет год, однако родственники и друзья до сих пор не привыкли к ее выбору и относятся к нему довольно негативно.





Порой люди приходят к этой системе питания далеко не сразу. Вегетарианка с 6-летним стажем Олеся перепробовала множество систем питания, например, раздельное и питание по группе крови. Со временем она пришла к вегетарианству. Образ жизни Олеси практически не отличается от образа жизни других людей, она также ходит в кафе с друзьями, только заказывает другие блюда.

Однако отказ от мяса далеко не всегда дается легко. Тамилла практиковала вегетарианство около 7-8 месяцев шесть лет назад. Она решила отказаться от мяса за компанию с подругой, тем более что, по ее словам, ее желудок не принимает говядину. Подруга хотела сбросить лишний вес, Тамилла - поправить здоровье. Она продолжала употреблять молоко и яйца, а также готовить мясо для сына. Однако со временем ее стали мучить ужасные боли в желудке. Врачи не находили причин для беспокойства, знакомые не верили. В какой-то момент ей показалось, что если она сейчас же не съест кусочек баранины, с белым светом придется попрощаться. После того, как она съела его, боли постепенно утихли, а она решила больше так не рисковать.

А вот по словам Юлии, отказ от мяса, наоборот, положительно сказался на ее здоровье. Правда, два месяца ее мучило что-то вроде ломки, но затем организм привык. Необходимо отметить, что мясо она не любила с детства, но отказалась от него полностью только после переезда от родителей. В то же время она любила курятину, но решила отказаться и от нее.





Одни ее коллеги шутят, что если вдруг она заболеет, голова перестанет работать, тогда ей обязательно поставят капельницу с донером или шашлыком. Другие опасаются, что она накинется на них, отнимет пирожок с мясом и устыдит за неверных выбор, хотя подобное поведение ей совершенно не свойственно. Но неожиданности поджидали ее в совершенно другом месте. Мужем Юлии стал страстный охотник и рыболов. Юлия в шутку называет эту ситуацию "Epicfail". В то же время именно муж готовит дома, так что она может никак не соприкасаться с результатами его хобби. Говорят, что противоположности притягиваются, можно верить, или не верить в эту расхожую формулу, однако порой судьба действительно распоряжается столь любопытным образом.

Еще одна героиня нашей статьи, Фарида, рассказывает, что для нее вегетарианство стало результатом исключительно вкусовых пристрастий. Однако найти подходящие продукты было не всегда просто. При поездках в районы она просила еду без мяса, и ей предлагали курицу или утку, а также клятвенно обещали перед подачей вынуть мясо из супа. Наверное, многим из наших соотечественников трудно понять, как можно отказаться от хорошего шашлыка, и поэтому они бросаются уговаривать тех, кто по тем или иным причинам поступает именно так. Даже мысли о, например, донере без мяса некоторым людям кажутся крамольными, а человек, попросивший такой донер, превращается в ходячую сенсацию.





В то же время Фарида рассказывает, что друзья зачастую с большим интересом относятся к тем блюдам, которые она заказывает в ресторане, так как для них они являются необычными. Из-за этого интереса она порой рискует остаться без обеда или ужина.

Возможно, некоторый всплеск интереса к вегетарианству связан с йогой, которая становится у нас все популярнее. По словам инструктора по йоге Лейлы Ибрагимовой, многие инструктора - вегетарианцы или веганы. Йога не подразумевает строгое веганство. Да, йога подразумевает ненасилие - то есть убивать животных плохо, однако мучить себя и не есть мясо так же неверно. Необходимо жить так, чтобы не совершать насилие не только над окружающими, но и над собственным организмом.

Свое слово в вопросе вегетарианства сказали и диетологи. Врач-диетолог Нармин Эфендиева к вегетарианцам и их философии относится с большим уважением. По ее словам, вегетарианцы знают, чего лишается их организм, какую роль играют белки в процессе гомеостаза. Поэтому часто приходится прибегать к дополнительному питанию, порой - синтетического происхождения, использовать биологически активные добавки к пище. В то же время соблюдение правил сбалансированного питания не вредит, напротив, оздоровляет организм. Об этом свидетельствуют многие источники, в том числе и состояние здоровья знаменитых вегетарианцев (Ким Бессинджер, Брайан Адамс, Пэрис Хилтон и т.д.).

По словам диетолога Рены Барнес, вегетарианская диета подходит далеко не всем. В частности, людям, имеющим первую группу крови, без мяса нельзя. В то же время нынешнее мясо, полученное методами интенсивного животноводства, содержит достаточно много гормонов и антибиотиков. Врачи, работа которых связана с коррекцией гормональных дисфункций (эндокринологи, андрологи), рекомендуют не есть мяса чаще трех раз в неделю.







По ее словам, человек - существо всеядное. Если бы его желудок не был приспособлен для переваривания мяса, как порой утверждают сторонники вегетарианства, через полчаса после еды оно бы возвращалось с жутким приступом рвоты.

По словам Барнес, нужно различать веганство и вегетарианство, так как последнее практически не отличается от всеядности. В то же время веганство не так безобидно. Обмен веществ в организме регулируется гормонами щитовидной железы, которой для нормального функционирования требуется определенное количество йода. В больших количествах йод содержится в морепродуктах, в меньших - в молочных продуктах, поэтому полный отказ от них может негативно сказаться на здоровье. Витамин В12 помогает производить организму красные кровяные клетки, встречается он только в продуктах животного происхождения.

По словам Барнес, если человек желает перейти на вегетарианскую диету, он должен пройти комплексное обследование, так как резкая смена системы питания может спровоцировать обострение тех или иных болезней. Переход на растительную пищу нежелателен для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, страдает анемией, имеет проблемы с поджелудочной и щитовидной железой, воспалительные заболевания кишечника и гастрит. Противопоказан такой рацион детям, беременным и кормящим женщинам.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что питание - личный выбор каждого, к которому необходимо относиться с уважением. Главное для желающих стать вегетарианцами - подробно изучить потребности организма в витаминах и микроэлементах и подобрать содержащие их аналоги из мира растений, а также больше читать материалы по теме.

И тогда, взвесив все за и против, человек сам сможет решить, должен ли он отказаться от мяса, исключить из рациона фастфуд, или же придерживаться какой-то другой системы питания. А может быть, и оставить все, как есть.