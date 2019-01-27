Ремесла старого города: кружевница из Ичеришехер - ОЧЕРК - ФОТО

Здесь, в Старом городе каждая улочка, переулок или тупик имеют свою историю. Каждый уголок связан с судьбами людей, теми, кто строил тут свои семьи и дома. Жизнь...

А внутри этого круговорота - традиционные ремесла. Те, что были неотъемлемой частью жизни Ичеришехер. Гончарных дел мастера, мастерицы гурамы, музыкальных дел мастера, сапожных дел мастера, кружевницы, мастерицы по пошиву женской одежды. Их знали поименно, а имена произносили с большим почтением даже в отсутствии человека.

Мелек Гаджиева - коренная бакинка, представительница четвертого поколения семьи, живущей в Ичеришехер. Она - заслуженный работни культуры, заместитель директора Национальной библиотеки Азербайджана, в недавнем прошлом - победитель и участник многих международных выставок и конкурсов, признанный мастер по изготовлению национальных кружев.

Мелек ханум, окончив в 1979 г. Бакинский государственный университет, а тогда АГУ, факультет библиотечного дела, по распределению пришла в Национальную библиотеку. Доступ к книгам делал ее счастливой и позволял знакомиться с довольно интересными произведениями, исследующими древние национальные ремесла. Вот тогда-то она и поняла, что свое пристрастие к кружевоплетению можно разнообразить бесконечными вариантами орнаментов, расположенных на медной посуде. И вдруг обнаружила, что, например, орнамент бута, имеет 90 видов!

Это приводило в восторг и давало ощущение творческой перспективы. Она ведь с самого детства была склонна к рукоделию. В семье из шести человек было трое детей, и все они чем-то занимались. Тогда, вообще, было принято девочек и мальчиков обучать разным ремеслам с раннего детства. Их отец - Мамеднаиб Гаджиев - всегда говорил им, что человек должен иметь высшее образование и владеть навыками какого-нибудь ремесла. Потому как и то, и другое могло обеспечить его детям материально устроенную жизнь.

- У нас в доме никто никогда не сидел без дела. Каждый из нас занимался каким-то рукоделием. Бабушка Тубу ханум вязала крючком, сестра шила, брат изготавливал ударные инструменты. Папа и сам всегда работал. Если, конечно, то, что он делал можно назвать работой. Он был мастером. Очень редким специалистом по изготовлению музыкальных инструментов. Балабан, тютяй, зурна, гобой, кларнет. Папа изготовлял их из пород особого дерева и относился к этому, как священному ритуалу. Может быть, поэтому его инструменты так прекрасно звучали, и у каждого из них был свой голос. Я даже сейчас умею различать папины инструменты по голосам. А специальная установка для обработки маленьких деталей к музыкальным установкам хранится здесь, в уголке памяти о папе.

Мастер Мамеднаиб изготавливал и маленькие, необходимые для звучания духовых инструментов детали: гамыш для балабана, миль для зурны, трости для кларнета. Он был лучшим в своем ремесле, и многие известные музыканты до сих пор вспоминают его добрым словом: Бахруз Зейналов, Алекпер Аскеров, Ширзад Фаталиев, Кямиль Джалилов.

Каждый в этой семье имел и профессию, и хобби, как средство к творческому самовыражению.

- Раньше вообще было принято делиться со своими знакомым тем, что умеешь и знаешь сам. И неважно, что именно это было: рецепт какого-то блюда или навыки вязания, вышивки и т.д. Все с радостью и желанием учились друг у друга. Моя бабушка вязала крючком, а я вяжу кружева на 5 спицах. И только начинаю и завершаю вязание крючком.

...И на диван легли чудной красоты, паутинной воздушности кружева в виде воротничков и салфеток. Это было так красиво, так тонко, так изящно и завораживающе! Не верилось, что вся эта красота вывязана из обычных, белого цвета катушечных ниток под номером 20! Это кружевной воздушности изделие не воспринимается, как вещь бытовой принадлежности. Ее нельзя постелить на стол или бросить на спинку дивана, как это делали когда-то наши бабушки. Но ее можно поместить под стекло и повесить на стенку, чтобы любоваться, как произведением искусства.

Мелек ханум вспоминает, как она осваивала искусство вязания кружев. Сначала это были изделия небольшого размера: кружева для отделки национального костюма. На старых семейных фотографиях она внимательно рассматривала воротнички на платьях бабушки и двух ее сестер. Понимала, что они выполнены крючком, а ей хотелось другого объема петель, других композиций рисунка. Расширить познание этого ремесла помогала специальная литература.

Декоративно-прикладное искусство изучала по книге Расима Эфендиева. Делала образцы орнаментов. Так освоила вязание 9 видов буты и с удовольствием применяет их в своих работах: меняя композицию их совместного сосуществования в схемах новых рисунков, которые она разрабатывает сама. Ремесло вязания кружев, если так разобраться, дело довольно непростое и хлопотное. Сначала кружевница придумывает рисунок, потом рисует схему, а уж потом - приступает к вязанию. Но и здесь, работая над воплощением рисунка в нить, ей приходится все время контролировать свою работу, рассчитывая и подсчитывая петли. Причем, заметьте, дорогой читатель, она не плетет кружева, как девушка на полотне Василия Тропинина "Кружевница". Она - вяжет. Вяжет пятью спицами! Это, как мне кажется, гораздо труднее.

- Многие ошибаются, думая, что кружевовязание не является древним национальным искусством. Наоборот. Его истоки - в разработках ювелирных дел мастеров, которые изготавливали женские украшения, применяя технику шебеке. Такая же техника в работе по дереву, затем - по металлу. Постепенно искусство шебеке перешло и в искусство вязания: салфетки, оборки для занавесей, скатерти.

Куда бы не уезжала Мелек ханум - спицы и нитки всегда с ней. В сумочке. Даже в туристической поездке. Она, вообще. любит уединяться и, найдя укромное место, с удовольствием начинает творить. И вот тогда, причудливо сплетающиеся линии нитей, превращаются в чудесное воздушно-кружевное чудо. В нем - ее настроение, ее эмоции, ее душа, ее мысли о родовом гнезде. Это - дом, который построил ее дед Шихали Гаджиев. И в этом доме есть все, что должно быть и должно остаться, как культурная память о поколении предков. Об их традициях. Их жизни и быте. Таких привычных и таких обычных, но уже ставших историческим прошлым.

Вот в стенном шкафу - женский уголок. Здесь милые вещицы, которыми пользовалась бабушка. Это - металлическая пудреница с пуховкой, веера, а вот - специальный пояс для юбки-тумана. Вот дедушкин пульверизатор для одеколона, и арахчины. А вот мамина пудреница. Она уже из 20-го века. Плоская, из дерева, с непритязательным рисунком на поверхности крышки.

А вот - стенд с папиными инструментами. Теми, что остались от него как память. В специальном футляре - балабан и гамыш. Мамеднаиб прекрасно играл на балабане. На подоконнике - его "плята" (так эту вещь называли в доме), при помощи которой он, вставляя внутрь деталь, подвергал ее таинствам сушки в огне. После она возвращалась в инструмент, занимая свое место внутри мундштука.

И, наконец, на стенке, под стеклом - несколько работ самой Мелекханум. Остальные она хранит особым способом: поместив, в черные импровизированные тубы. Вот и получилось, что дом, который построил дед Шихали, стал своеобразным мемориалом веков: 19-20-21-й...

Оконные рамы, массивные ставни, стенные шкафы, потолки из дерева, уложенные особым способом. Так укладывали только в Ичеришехер. И так все это уложил Шихали Гаджиев. А теперь весь второй этаж - это "уголок поколений". Уголок прошлого и настоящего. Уголок ремесел Старого города. Уголок памяти о жизни счастливой, самодостаточной и удивительной семьи. Потому что в их жизни был тот высший смысл, который и по сей день отражается в ее ажурных произведениях искусства.

Надеюсь, что скоро эти работы займут на стенах "уголка памяти" свои почетные места, чтобы радовать глаз туристов, гуляющих по Старому городу. Потому что, как знать, возможно, в дополнение к уже имеющимся маршрутам, появятся новые. По улице Муслима Магомаева. Это - улица мастеров. И экскурсоводы будут с удовольствием рассказывать гостям нашего города о том, как жили, и как творили, какими ремеслами славились люди разных национальностей, живших и живущих в этом городе.

Городе, который называют Ичеришехер.

Валентина Резникова