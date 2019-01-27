В Абшероне задержали автоугонщика - ФОТО
27 января 2019 18:15 123
Человек, угнавший машину в Абшеронском районе, задержан по "горячим следам".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, оперативно-следственная группа была создана как только в Абшеронский РУП поступила информация об этом.
Были осмотрены камеры видеонаблюдения, во время поисковых операций Эльвин Джабраилов был признан виновным в инциденте. Он был задержан и передан следствию. Джабраилов сказал, что был пьян во время угона.
Чтобы скрыть следы, он вытащил госномер машины.
По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!