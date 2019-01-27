В Абшероне задержали автоугонщика - ФОТО

27 января 2019 18:15

Человек, угнавший машину в Абшеронском районе, задержан по "горячим следам".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, оперативно-следственная группа была создана как только в Абшеронский РУП поступила информация об этом.

Были осмотрены камеры видеонаблюдения, во время поисковых операций Эльвин Джабраилов был признан виновным в инциденте. Он был задержан и передан следствию. Джабраилов сказал, что был пьян во время угона.

Чтобы скрыть следы, он вытащил госномер машины.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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