В Абшероне задержали автоугонщика - ФОТО

Человек, угнавший машину в Абшеронском районе, задержан по "горячим следам".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, оперативно-следственная группа была создана как только в Абшеронский РУП поступила информация об этом.

Были осмотрены камеры видеонаблюдения, во время поисковых операций Эльвин Джабраилов был признан виновным в инциденте. Он был задержан и передан следствию. Джабраилов сказал, что был пьян во время угона.

Чтобы скрыть следы, он вытащил госномер машины.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.