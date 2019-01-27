Задержан грабивший машины в Абшеронском районе

27 января 2019 18:45

Задержан молодой человек, который грабил машины в Абшеронском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Абшеронским РУП, был задержан Эльсевер Мирзаев, который грабил автомобили на территории района.

В ходе следствия стало известно, что по вечером, разбивая боковые стекла автомобилей, Э.Мирзаев крал деньги, мобильные телефоны и другие предметы.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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