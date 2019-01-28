В Азербайджане государство будет бесплатно лечить этих лиц
28 января 2019 11:13 188
В Азербайджане нуждающимся в лечении учащимся в учреждениях профессионального образования будут оказываться дополнительные лечебно-реабилитационные услуги.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно этому решению утвержден "Порядок оказания дополнительных лечебно-реабилитационных услуг для учащихся в учреждениях профобразования, нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении".
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