Как сильный туман повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2019 12:17 320
Сильный туман в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в аэропорту.
Было отмечено, что прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.
"Никаких задержек в отправке и приеме самолетов нет. Аэропорт работает в нормальном режиме", - сказали в аэропорту.
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