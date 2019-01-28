В Азербайджане автомобиль сбил школьницу

28 января 2019 15:21

В Гёйчае автомобиль сбил школьницу. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель Гейчая 28-летний Фарид Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил пытавшуюся перейти дорогу учащуюся IX класса Назрин Гасанли 2004 г.р. 

Получившая различные травмы Н.Гасанли помещена в Гёйчайскую центральную районную больницу. 

Ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние школьницы удовлетворительное. 

По факту ведется расследование. 

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