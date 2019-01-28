В Азербайджане автомобиль сбил школьницу

В Гёйчае автомобиль сбил школьницу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель Гейчая 28-летний Фарид Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил пытавшуюся перейти дорогу учащуюся IX класса Назрин Гасанли 2004 г.р.

Получившая различные травмы Н.Гасанли помещена в Гёйчайскую центральную районную больницу.

Ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние школьницы удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

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