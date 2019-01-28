ГЭЦ Азербайджана предупредил в связи с материалами для экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил обращение в связи с незаконным использованием интеллектуальной собственности. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

Как отмечается в сообщении, без официального разрешения ГЭЦ повторная печать, распространение, копирование его проверочных материалов, научно-методических средств, журналов, тестовых книг и оценочных средств запрещено.

Согласно информации, в последнее время в социальных сетях активизировались некоторые группы, которые в личных интересах пользуются именем ГЭЦ и его авторитетом в обществе. Для оказания научно-методической помощи абитуриентам и бакалаврам они без официального разрешения Центра и с целью личной выгоды используют образцы проверочных материалов, подготовленных экспертами и сотрудниками ГЭЦ, тем самым грубо нарушая требования законодательства об авторских правах и интеллектуальной собственности и вводя в заблуждение искаженной информацией лиц, готовящихся к экзаменам.

К примеру, закрытая группа в Facebook под названием "Подготовка к экзамену для учителей английского языка" продает за 7-10 манатов членам группы подготовленные ГЭЦ учебные аудиоматериалы, их текстовые версии и т.д. В другой группе на Facebook под названием "Salamzade's English" размещена мобильная программа формата "apk" для телефонов с платформой Android, посредством которой без официального разрешения используются являющиеся интеллектуальной собственностью Центра материалы и аудиозаписи. Еще один сайт, без разрешения размещающий материалы ГЭЦ, это www.xaricidil.com

Некоторые учебные центры и курсы в выпускаемых подготовительных средствах и на проводимых пробных экзаменах также незаконно используют материалы ГЭЦ и размещают их в интернет-ресурсах.

В сообщении ГЭЦ выражается просьба к лицам, готовящимся к экзаменам, и их родителям, а также преподавателям использовать официальные учебники минобразования и официальные материалы ГЭЦ.

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