Азербайджан изменил правила в связи с рекламой

В Азербайджане упрощается процедура получения разрешения на строительство и установку наружной рекламы. Это предусматривает изменение, предложенное в Градостроительный и строительный Кодекс, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно действующему варианту Кодекса, строительство, установка, конструктивные изменения наружной рекламы разрешает соответствующий орган исполнительной власти.

Согласно новым изменениям предлагается упростить этот порядок: если площадь, где будет установлена реклама, меньше 60 квадратных метров, то получать документ на разрешение не требуется. Порядок установки и демонтажа наружной рекламы определяется соответствующим органом исполнительной власти согласно изменению, предлагаемому в закон "О рекламе".

Эти изменения будут вынесены на обсуждения пленарного заседания Милли Меджлиса 1 февраля текущего года.

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