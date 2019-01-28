Азербайджанская семья путешествует в доме на колесах - ВИДЕО

У каждого человека есть мечта детства. Но мало кто ей следует. У Назара Гулиева была мечта - путешествовать на трейлере. Прошло уже два года с тех пор, как она сбылась.

Day.Az со ссылкой на qafqazinfo знакомит своих читателей с героем и его семьей.

У Н.Гулиева с ранних лет был интерес к путешествиям, а после женитьбы он исполнил свою мечту.

"Когда смотришь в заднее стекло машины, открывается приятная картина: наш дом следует за нами", - делится герой.

Семья объездила весь Азербайджан на автодоме. Теперь их цель - поехать в Грецию и Турцию.

"Преимущество путешествия на трейлере в том, что вы являетесь руководителем вашей поездки. Сами выбираете маршрут, место ночевки, время обеда.

В путешествиях много денег уходит на ночевки в отелях, на еду в ресторанах. Но благодаря нашему дому на колесах мы можем экономить деньги. Здесь есть все: холодильник с едой, газ, вода, электричество, телевизор, даже кондиционер", - рассказывает глава семьи.

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