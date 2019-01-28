Дорожная полиция о скорости движения на одной из магистральных дорог

Несмотря на то, что лимит скорости в Азербайджане на магистральных дорогах составляет 110 километров в час, данный лимит на автодороге Баку-Шамахы-Евлах составляет 60-90 километров в час.

То есть, несмотря на расширение автодороги и четыре полосы движения, лимит скорости остался прежним.

Как сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Руфат Гулиев, это связано с рельефом местности, где проходит автодорога Баку-Шамахы-Евлах, передает Day.Az.

"Лимит скорости на автодорогах страны устанавливается в соответствии с территорией. Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах проходит через несколько населенных пунктов. С связи с этим для обеспечения безопасности движения лимит скорости на этих территориях составляет 60-90 километров в час. Также учитывается и рельеф. Эта дорога проходит через несколько перевалов", - отметил Гулиев.