Наследник шехида: В основе политики Президента Ильхама Алиева лежат принципы справедливости и гуманизма в отношении всех граждан страны

В основе политики Президента Ильхама Алиева лежат принципы справедливости и гуманизма в отношении всех граждан страны. Об этом сказала наследник шехида Севиндж Гулузаде в ходе своего выступления на встрече Президента Ильхама Алиева с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Уважаемый господин Президент. Благодарим Вас за эту теплую встречу с нами. Как гражданка Азербайджана, представительница молодежи горжусь тем, что могу лично поблагодарить Вас. Вы и первая леди, Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда относились к семьям шехидов с особым вниманием и заботой, всегда находились рядом с ними. Благодарю Вас за это, желаю Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни.

Сегодня, как гражданка и наследник шехида, я еще раз убедилась в том, что в основе Вашей политики лежат принципы справедливости и гуманизма в отношении всех граждан страны. Я еще раз убедилась в том, что сегодня социальная справедливость в нашей стране превыше всего, и для гражданина Азербайджана нет никого заботливее и ближе Президента Азербайджана. Благодаря подписанному Вами Указу я и тысячи таких, как я, наследников шехидов сможем получить единовременную выплату. Поэтому, конечно, я очень рада, радость моя безгранична. От своего имени, от имени нашей семьи, а также других наследников шехидов выражаю Вам признательность. На основании подписанного Вами Указа единовременной выплатой будут обеспечены также наследники шехидов, получивших в свое время страховую выплату. Большое спасибо за то, что приняли такое гуманное решение.

Мы всегда верили в Ваш гуманизм. Он еще раз нашел свое подтверждение в этом Указе. Вы всегда вели Азербайджан к большим победам. Как граждане, мы, естественно, гордимся, наблюдая за этим процессом развития", - сказала Севинжэ Гулузаде.

Она отметила, что у нее как представителя молодежи вызывает чувство гордости видеть, что страна развивается, государство становится сильнее.

"В настоящее время мой брат находится в армии и с честью стоит на страже наших земель. Я верю, что под Вашим руководством наша армия в скором времени освободит Карабах, и наш трехцветный флаг будет развеваться в Карабахе.

Еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о наследниках шехидов. Желаю Вам успехов в политике, проводимой во имя процветания и развития Азербайджана. Большое спасибо, уважаемый Президент!" - сказала Гулузаде.