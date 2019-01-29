Отец шехида: Горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель

29 января 2019 07:13

Я горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель. Об этом сказал отец шехида Ширван Нусретов в ходе своего выступления на встрече Президента Ильхама Алиева с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Вы превратили Азербайджан в могущественное государство. У Азербайджана сильная армия. Уверен, что с помощью Аллаха и благодаря Вашим усилиям мы решим карабахский вопрос.

Господин Президент, как отец шехида, я горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель. Мы очень довольны Вами, ведь Вы всегда проявляли и проявляете заботу о семьях шехидов. Мы поддерживаем Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Спасибо Вам. Да хранит Вас Аллах", - сказал Ширван Нусретов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az