Отец шехида: Горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель

Я горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель. Об этом сказал отец шехида Ширван Нусретов в ходе своего выступления на встрече Президента Ильхама Алиева с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Вы превратили Азербайджан в могущественное государство. У Азербайджана сильная армия. Уверен, что с помощью Аллаха и благодаря Вашим усилиям мы решим карабахский вопрос.

Господин Президент, как отец шехида, я горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель. Мы очень довольны Вами, ведь Вы всегда проявляли и проявляете заботу о семьях шехидов. Мы поддерживаем Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Спасибо Вам. Да хранит Вас Аллах", - сказал Ширван Нусретов.