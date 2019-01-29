Цепная авария в Баку, перевернулся грузовик - ФОТО

На проспекте Зии Буньятова в Баку произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика, последний перевернулся.

Из-за аварии на дороге возникла плотность. На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

О погибших и раненых информации нет.

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