Цепная авария в Баку, перевернулся грузовик - ФОТО
29 января 2019 09:34 531
На проспекте Зии Буньятова в Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика, последний перевернулся.
Из-за аварии на дороге возникла плотность. На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.
О погибших и раненых информации нет.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Янв. 12:13 11 960
-
28 Янв. 13:00 8 982
-
28 Янв. 15:12 7 969
-
28 Янв. 10:50 7 877
-
28 Янв. 14:22 6 705