На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей
29 января 2019 09:38 173
В связи с дождливой погодой в Баку на всех полосах автомагистралей - проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт - допустимая скорость снижена на 20 километров в час.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности движения.
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