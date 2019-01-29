На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей

29 января 2019 09:38

В связи с дождливой погодой в Баку на всех полосах автомагистралей - проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт - допустимая скорость снижена на 20 километров в час.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности движения.

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