В России убили детей азербайджанского бизнесмена

29 января 2019 10:04

В Самарской области Российской Федерации близ города Чапаевск найдены тела брата и сестры-азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это 17-летний Аскеров Наиб Шаммад оглу и 14-летняя Аскерова Аида Шаммад гызы.

Тела брата и сестры обнаружены за городской чертой на нежилой территории. Хоть на телах нет признаков насильственной смерти, предполагается, что они были убиты.

Отец погибших азербайджанских подростков занимается бизнесом.

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