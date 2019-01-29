Названа дата начала продаж билетов на финальные игры ЧЕ-2020

Продажа билетов на финальные игры Чемпионата Европы 2020 года начнется с 12 июня. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на АФФА, передает Day.Az.

В АФФА напомнили, что до финального этапа чемпионата остается 500 дней.

Для празднования 60-летия Чемпионата Европы в 2012 году Исполком УЕФА принял решение проводить его не в одной или двух странах, а по всему континенту. Занимавший тогда должность генсека УЕФА, ныне президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал это решение так: "Летом 2020 года вместо одного праздника в одной стране мы будем праздновать его по всей Европе".

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет проходить на 12 различных стадионах 12 городов 12 стран. В каждом из этих стадионов будет проведено как минимум три игры группового этапа и один этап игры плэй-офф.

Финальную игру ЧЕ-2020 будет принимать лондонский стадион Уэмбли.

Отборочный тур ЧЕ-2020 по футболу охватит период с марта по ноябрь 2019 года, и в следующий тур выйдут 20 команд.

В остальных четырех играх плэй-офф, которые планируется провести в марте 2020 года, будут заняты команды, вышедшие из Лиги наций УЕФА.

Каждая национальная команда 55 стран, являющихся членами УЕФА, имеет право играть в отборочном туре. Команды разделены на десять групп.

Четыре игры пройдут на самом большом стадионе Азербайджана - Бакинском олимпийском стадионе, вмещающем 68 700 зрителей. Матчи пройдут 13, 17, 21 июня (в группе А) и 4 июля (1/4 финала).

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