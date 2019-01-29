Регионы Азербайджана завалило снегом

В Азербайджане с 28 января до утра 29 января наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных и предгорных районах выпал снег. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило 2-38 миллиметров, в центрально-низменных районах - 2-14 миллиметров, в Нахчыванской АР - 5-21 миллиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове - 5-9 миллиметров, в регионе Большого Кавказа 1-4, в Газах-Гянджинской зоне - 0-4 миллиметра, в регионе Малого Кавказа - 2-4 миллиметра.

Высота снежного покрова в Агдере составила 32 сантиметра, в Шахдаге - 8 сантиметров, в Гырызе - пять сантиметров, в Хыналаге - четыре сантиметра, в Сарыбаше, Дашкесане - два сантиметра.

Западный ветер местами достигал 15-20 метров в секунду, временами - 25 метров секунду.

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