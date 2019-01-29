«Мой Баку»: Кубинка – история столицы, которую стоит знать - ФОТО

Эта часть города не относится к разряду мест прогулок и отдыха жителей столицы. Здесь нет парков и уютных скверов, нет достопримечательностей, которые заинтересовали бы туристов, нет зданий, отличающихся изысканной архитектурой. Но это место, которое знает каждый бакинец.

Кубинка... Помните, как поется в песне: "Кубинка, Кубинка, ты старая бакинка"...

"Кубинкой" называют жилой квартал Баку - "низину", расположенную между улицами Самеда Вургуна, Бакиханова и Шыхали Гурбанова. А чтобы было понятнее - это спуск от Бакинского цирка до метро "Низами".

Говорят, что свое знаковое для бакинцев название, Кубинка получила давно - когда она была частью большой Базарной площади, видимо, эта часть базара принадлежала купцам из Кубы (Губы), или же отсюда проходил торговый путь из северных регионов. В конце концов, район Кубинка расположен неподалеку от знаменитой Шемахинки, древнего караванного пути. Из книги Шамиля Фатуллаева, который является ведущим специалистом, исследовавшим историю бакинских улиц, можно узнать, что "Кубинская площадь была наиболее оживленная из площадей, образовавшаяся еще в начальный период возникновения форштадта на пересечении внешних и внутренних (Шемахинской и Балаханской) дорог, имела в основном одноэтажную застройку с лавками и магазинами".

Значит, и этот район, как и многие улицы столицы, образовался на месте бывшего базара. И правда, всегда считалось, что жилка предпринимательства у жителей Кубинки в крови. Кстати, по соседству с Кубинкой расположен другой район города, называемый исстари народом не очень лицеприятно из-за того, что некогда на этом месте располагалась свалка, куда выбрасывали отходы от забитых на близлежащих рынках животных, отчего тут круглый год царило зловоние.

Вот в принципе и все, что можно рассказать о дореволюционной истории этой части города. "Золотые" же времена Кубинки начались в советское время.

Если спросить коренных бакинцев о Кубинке, то большинство из них сначала улыбнутся, а потом, многозначительно показав головой, начнут вспоминать, что и когда им доводилось... покупать в этом загадочном районе. Воспоминания в основном сводятся к следующему: в каждом маленьком домике этого района велась бойкая торговля "из-под полы". В любое время суток здесь можно было приобрести любой товар - от свежей рыбы до норковой шубы, от чешского пива до моднейшей обуви. Откуда "кубинские" торговцы приобретали дефицитные товары, до сих пор остается загадкой. Но там действительно можно было купить все. Достаточно было просто пройтись по улице туда-сюда, и к вам обязательно кто-нибудь подходил и спрашивал, что вам нужно. Если вы не местный и пришли в этот район, значит, вам точно что-то понадобилось. Потому что больше тут делать было нечего.

Одна из старых бакинок с гордостью рассказала, что в 70-е годы купила тут себе французскую шубу. Сделав "заказ", она вернулась домой и стала ждать. А через некоторое время в дверь постучала неимоверно полная женщина. Оказалось, что торговка носит весь товар на себе, чтобы милиция не догадалась. На ней были надеты сразу три шубы! И по мере хождения по клиентам, она постепенно худела. Такая вот предприимчивость...

В старые времена улицы столицы разделялись по "противостоящим" районам, и наряду с Кубинкой, существовали такие бакинские сообщества, как Чемберекенд, Крепость, Баилов и пригороды города - Рамана, Сураханы, Разина (ныне поселок Бакиханова) и т.д. Все эти районы обладали своими, специфическими свойствами. Кубинка, например, считалась запретной зоной для жителей других образований, - жители района сразу замечали пришельца. Нет, не потому, что не любили гостей, просто у этого района была своя "конституция", свои нормы поведения, а, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Нигде больше не велась такая торговля дефицитом. Как рассказывают старожилы, район постепенно стал неким автономным образованием, и туда боялись внедряться даже правоохранительные органы. Вот ведь как.

Как мы уже отметили выше, этот район не отличается привлекательностью застройки, но свои достопримечательности в нем все же есть. К примеру, старый трехэтажный дом с барельефом - здесь жил один из создателей Азербайджанского государственного ансамбля танца, хореограф Алибаба Абдуллаев.

Признаться, познакомившись с историей кубинки, вступаешь на территорию района с некоторой опаской, но все опасения рассеиваются, когда видишь царящее тут спокойствие, бегущих из школы детей, прогуливающуюся молодежь, тетушек с кошелками. Хотя, как нам рассказали, некоторые правила тут продолжают соблюдаться.

В советское время застройка этого района состояла из маленьких домиков с обособленной водоснабжающей и канализационной системой, теперь "мазанки" перемешались с современными высотными зданиями, которые окружают этот район со всех сторон и вскоре одноэтажные домишки совсем потеряются в рвущемся ввысь городе.

Петляя по улочкам некогда "блатной" улицы, можно увидеть несколько своеобразных домиков, старых бань. Кстати, этот район славился банями, которые в прежние времена предоставляли желающим не только "очистительно-оздоровительные" процедуры, но и прочие, скажем так, не совсем "профильные" услуги.

После распада Советского Союза Кубинка стала терять былое, в некотором смысле, криминальное могущество и сегодня уже ничем не отличается от других кварталов старой одноэтажной застройки. А все потому, что не стало дефицита и услуги местных дельцов просто перестали быть востребованными.

Но вот чем Кубинка известна до сих пор - это своим базаром. "Тязя базар" как бы огораживает этот необычный квартал в верхней его части. Это некая граница, за которой начинается совсем другой город. Интересно, что этот рынок, хоть и значителен по площади и ломится от всевозможных овощей, фруктов и прочих радостей для желудка, но известен он больше как место, где можно прибрести электроприборы, стройматериалы, запчасти, средства для ремонта и все такое прочее. Кстати, в нижней части Кубинку в прежние времена ограничивал другой известный рынок - Кемюрчю мейданы, называвшийся так потому, что на этом месте исторически располагалась масса лавок угольщиков. И, между прочим, торговля углем в некоторых кварталах идет до сих пор.

Как бы там ни было, а у Кубинки в Баку есть свое место, которое не сможет занять никакой другой район, даже тогда, когда эти старые одноэтажные трущобы совсем исчезнут с карты города...

Лала Мамедова