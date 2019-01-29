Когда в Баку лучше покупать землю? - Отвечает эксперт
29 января 2019 17:10 349
В декабре прошлого года цены на земельные участки в Баку подешевели на 2,12 процента. Об этом, как передает Day.Az, сказал во вторник Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.
"Но в целом в течение года земельные участки в 2018 году подорожали на 5,88 процента", - сказал Ибрагимов.
Эксперт считает падение цен, наблюдаемое в последние месяцы, сезонным явлением: "С наступлением дождливого сезона и холодов интерес к земельным участкам слабеет".
Ибрагимов подчеркнул, что с наступлением теплой погоды на рынке будет наблюдаться оживление, что приведет к повышению цен: "Поэтому сейчас подходящий момент для покупки земельных участков".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!