Когда в Баку лучше покупать землю? - Отвечает эксперт

В декабре прошлого года цены на земельные участки в Баку подешевели на 2,12 процента. Об этом, как передает Day.Az, сказал во вторник Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

"Но в целом в течение года земельные участки в 2018 году подорожали на 5,88 процента", - сказал Ибрагимов.

Эксперт считает падение цен, наблюдаемое в последние месяцы, сезонным явлением: "С наступлением дождливого сезона и холодов интерес к земельным участкам слабеет".

Ибрагимов подчеркнул, что с наступлением теплой погоды на рынке будет наблюдаться оживление, что приведет к повышению цен: "Поэтому сейчас подходящий момент для покупки земельных участков".