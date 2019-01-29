Производители птичьего корма в Азербайджане получат льготы

29 января 2019 17:13

В Азербайджане могут быть внедрены налоговые льготы в сфере производства птичьего корма.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Замминистра отметил, что три ведомства - министерства экономики, сельского хозяйства и налогов - уже готовят соответствующие предложения.

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