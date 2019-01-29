Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело тренинг для персонала объектов общепита Губа-Хачмазского региона - ФОТО

Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева организовало тренинг по повышению знаний и опыта административного и другого обслуживающего персонала объектов общепита в Губе. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

В тренинге, проведенном в рамках проекта "Повышение качества обслуживания на объектах общепита в регионах", ставшего победителем конкурса Фонда молодежи, приняли участие администраторы ресторанов в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском и Сиязаньском районах.

Тренинг проводил обладатель международных сертификатов Эмин Новрузов, участвовавший в тренингах в Великобритании, России, Таиланде, Катаре и других странах.

Участники были проинформированы об организации обслуживания, стандартах обслуживания и этикете, правилах поведения с клиентами, сервировке стола, гигиенических и санитарных правилах, стиле одежды на объектах общепита, требованиях к внешнему виду и о других темах.

Полученные знания участники двухдневного тренинга продемонстрировали в ходе практических занятий.

Участникам были вручены различные просветительские материалы и сертификаты.

Тренинг планируется проводить и в других туристических регионах страны.