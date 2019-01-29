В Азербайджане обеспачат работой сотни безработных

В 2016-2018 годах Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обеспечило постоянной работой около 3000 человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, в 2018 году 615 человек были обеспечены постоянной работой, а 470 человек на основе контракта были наняты для строительства дорог. Об этом передает Day.Az.

Ожидается, что в текущем году более 300 человек будут наняты по контракту на работы в рамках новых проектов транспортной инфраструктуры, которые реализуются и будут реализованы за счет внутренних инвестиций.

Новые проекты транспортной инфраструктуры включают в себя: новую автомобильную дорога Баку-Губа-государственная граница с Россией; участок Халдан-Шеки автомобильной дороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией; участок Гянджа-Газах-Красный мост автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией; участок Астара-граница с Ираном автомобильной дороги Алят-Астара-госграница с Ираном; автодорогу Уджар-Зардаб-Агджабеди; автодорогу Бахрамтепе-Билясувар.

Для участия в работах по реконструкции и строительству, которые будут проводиться на вышеперечисленных автомобильных дорогах, работники дорожного транспорта, зарегистрированные как безработные, а также граждане, имеющие опыт управления машинами и техникой, предназначенной для строительства дорог, могут обратиться в расположенные в этих районах и городах ООО дорожной эксплуатации Госагентства автомобильных дорог.

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