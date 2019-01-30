Как не заболеть корью: 5 важных советов

Корь - опасная болезнь, особенно для детей. Медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова дает советы, как вовремя предотвратить эту болезнь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на медицинский портал Освитория.

1. Правда ли, что дети болеют чаще, но легче, чем взрослые?

Да, больше всего заболевших детей - в возрасте до шести лет. Но в зоне риска находятся также взрослые, которые постоянно в контакте с детьми - воспитатели, медработники и учителя.

Корь - одна из самых заразных инфекций. Границ для болезни не существует, поэтому любой невакцинированный человек или тот, у кого нет иммунитета к кори, может заболеть.

Взрослым, если они не были дважды привиты в детстве (вакцинацию делают в возрасте одного и шести лет) или не болели корью, желательно сделать хотя бы одну прививку.

2. Как избежать заболевания?

Немедленная вакцинация детей и взрослых, которые не получили двух прививок. Если вы или ваш ребенок невакцинированны, и вы подозреваете, что могли контактировать с потенциально больным, можно даже "обмануть" болезнь. Для этого нужно сделать прививку в течение первых 72 часов после контакта. Чем быстрее - тем лучше.

Если вашему ребенку завтра исполняется год - не медлите и уже послезавтра занимайте очередь на прививку от кори, паротита и краснухи. Если вашему ребенку сегодня исполняется шесть лет - сегодня едите торт, а завтра - на прививку. Если вы пропустили свою дозу прививки или не сделали ее вовремя, срочно наверстывайте.

Не готовьтесь к вакцинации - никаких противоаллергических или противовоспалительных препаратов не требуется. В тот же день, когда делаете прививку от кори, можете без колебаний сделать и другие, например от гепатита B или от гриппа.

Поскольку специфического лечения от кори не существует, то большинство препаратов с припиской "противовирусные" не действует. Не давайте ребенку препараты, на этикетке которых написано "иммуномодулятор". А вот что нужно - много теплого питья, проветривание и влажная уборка комнаты. Все остальное - по рекомендации врача.

3. Какую вакцину применяют в Украине, и есть ли к ней противопоказания?

И в государственных, и в частных клиниках используют вакцину GlaxoSmithKline Biologicals (Бельгия). Она разрешена к использованию в ЕС и ее качество подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

Противопоказания - беременность или аллергия на вакцинацию в прошлом. Высокая температура (выше 38°C) или серьезное заболевание являются поводом отложить прививку.

А вот ОРВИ, насморк или небольшая температура не являются противопоказаниями. Во многих странах детей и взрослых прививают даже при температуре 38,5°C, ведь своевременная вакцинация от кори может спасти от более серьезных проблем со здоровьем в будущем.

4. Каковы первые симптомы кори?

Они очень похожи на грипп. Высокая температура, кашель, насморк, боль в глазах и слезотечение. Характерная сыпь появляется только на 4-5-й день болезни.

Лечение должен назначать исключительно врач. Добавьте в рацион больше витаминов, питание в период болезни должно быть легким. Проветривайте комнату больного и делайте влажную уборку.

Чтобы не распространять заболевание, совет один: "заболел - сиди дома".

Инкубационный период болезни - 7-14 дней, и именно в последние его дни человек становится носителем инфекции.

5. Чем страшна корь для детей?

Корь сама по себе - очень неприятное заболевание. Кроме того, у болезни есть опасные осложнения - воспаление легких и энцефалит. Насколько мне известно, шесть смертей в Украине от кори - именно из-за воспаления легких. При этом лекарства от кори не существует. Поэтому только врач может оценить состояние больного и посоветовать лечение или госпитализацию.

Как правило, корь тяжело переносят дети с хроническими заболеваниями, например с бронхиальной астмой или пороком сердца. Даже если ребенок лечится дома, родители должны следить за симптомами. Среди опасных: высокая (более 39°C) температура, которая почти не реагирует на жаропонижающие препараты, рвота, одышка, побледнение, судороги.