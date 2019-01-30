Тайны Баку: Памятник Сабиру

Day.Az представляет читателям опубликованную на echo.az статью О.Булановой о необычной истории создания памятника Сабиру в Баку

"Кто ж его посадит?! Он же памятник!" - воскликнул герой Савелия Крамарова во всеми любимом фильме. Однако истории известны случаи, когда памятники сажали. Нет, не в тюрьму, конечно, а делали из стоящего сидящий. И самый, пожалуй, известный пример такого рода - это памятник Сабиру в Баку.

Мало кто знает, но привычный всем сидящий Сабир в одноименном сквере сидит там только с 1958 г., а до этого на том же самом месте с 1922 г. красовался Сабир стоящий. История создания этого памятника очень интересна.

Однако начать надо с событий, произошедших за два года до того момента, как около Исмаилие появился памятник замечательному азербайджанскому поэту-сатирику, мыслителю, общественно-политическому деятелю Мирзе Алекперу Таирзаде - Сабиру (1862-1911).

В марте 1918 г., после трагической волны погромов, спровоцированной армянами, многие постройки в Баку оказались разрушенными и сожженными. Очень сильно пострадало Исмаилие и стоящее рядом с ним здание, где помещалась редакция газеты "Каспий".

Исмаилие через несколько лет восстановили, а вот остатки редакции снесли, место расчистили от следов разрушения и пожара. На освободившемся около крепостной стены участке решено было устроить сквер. Автором проекта сквера стал инженер Г.Алескеров.

Были высажены деревья, устроены четыре клумбы по углам небольшой квадратной площади, в центре которой по проекту должен был возвышаться памятник. Это был, наверное, самый первый сквер в Баку, устроенный новой властью.

Многие источники пишут, что и памятник Сабиру тоже был первым на мусульманском Востоке памятником, изображавшим человека. Ведь рисовать или лепить людей и животных в мусульманской традиции запрещено, поэтому на Востоке памятников как таковых не было.

Их заменяли сооружения (мечети, пиры, здания), возведенные в честь каких-то личностей. Исмаилие тому самый яркий пример: Муса Нагиев построил это здание в честь своего безвременно скончавшегося от чахотки сына Исмаила.

Однако Сабир вовсе не был первым на Востоке памятником, изображавшим человека. Первым был бюст Карла Маркса, установленный в 1920 г. на Парапете, получившим тогда название "Сад Карла Маркса" (ныне Площадь фонтанов). Однако он однозначно был первым памятником человеку в полный рост, и первым памятником, изображавшим мусульманина.

Ошибаются многие источники и еще в одном: в поводе к установке памятника. Считается, что этим поводом послужил I съезд народов Востока, который должен был состояться в Баку.

Съезд состоялся, вот только памятник Сабиру не имеет к нему ни малейшего отношения, т.к. съезд прошел в 1920 г. (А вот бюст Карлу Марксу на самом деле установили именно к этому съезду.)

На самом же деле проект памятника был разработан в 1921 г. в связи с 10-й годовщиной со дня смерти поэта. Открытие состоялось в дни празднования 2-й годовщины установления советской власти в Азербайджане.

Автором проекта был замечательный скульптор Яков Иосифович Кейлихис (1872-1950), основоположник монументальной скульптуры в Азербайджане.

Еврей Яков Кейлихис не был урожденным бакинцем, он появился на свет недалеко от Одессы в многодетной купеческой семье. С самого раннего детства его интересовало совершенно недостойное еврейского мальчика занятие - рисование, лепка и вырезание из дерева фигурок. Причем рисовал, лепил и вырезал он людей и животных, что противоречило иудейской традиции.

Спасибо его прогрессивному отцу, который не задавил в мальчике тягу к творчеству, а наоборот - отправил учиться в Одесскую рисовальную школу. Позже юноша продолжил обучение в Одесском художественном училище, в классе профессора из Флоренции Луиджи Иорини.

С самого начала его обучения стало ясно, что скульптура привлекает Кейлихиса гораздо сильнее, чем рисование и живопись. Еще учась в училище, за бюст римского императора Каракаллы на выставке в Одессе Яков получил бронзовую медаль.

Следующий этап образования - Петербургская Императорская академия художеств. Там Кейлихис зарекомендовал себя настолько хорошо, что его направили во Флорентийскую Академию художеств, к профессору Монти, в мастерской которого, после завершения стажировки, Кейлихис остался работать.

После Флоренции Я.Кейлихис много путешествует по Европе, и с 1908 г. начинается его бакинский период жизни: вместе с семьей он переезжает в самый перспективный на тот момент город.

Вполне возможно, что в Баку он приехал благодаря приглашению меценатов, которые пеклись о развитии искусства в городе, переживающем нефтяной бум.

В 1909 г. в Баку Кейлихис организовал первую в Азербайджане Студию лепки и камнерезного дела, где преподавал лепку, теску камня, а также вел занятия по рисунку.

Студия была организована при Бакинском Алексеевском среднем механико- строительном техническом училище. (Правда, данный статус оно получит лишь в 1913 г. На его базе создадут потом Индустриальный институт, будущий АзИНЕФТЕХИМ.)

Его вклад на этом поприще трудно переоценить, потому что выпускники этого училища развивали традиционное искусство азербайджанского каменного орнамента. Их работами по камню отделаны, в частности, дома на Телефонной улице (ныне ул. 28 Мая) и здание Сабунчинского вокзала.

Кроме преподавания (которому Кейлихис посвятит всю свою жизнь), этот замечательный скульптор продолжал творить, а в 1912 г. совместно с другими художниками учредил Бакинское художественное общество, в дальнейшем внесшее немалый вклад в распространение и развитие изобразительного искусства в дореволюционном Азербайджане.

Когда в страну пришла советская власть, Яков Кейлихис оказался востребованным. Некоторые историки считают, что бюст Карла Маркса принадлежит именно ему.

На тот момент Кейлихис был, наверное, самым известным в Азербайджане скульптором, поэтому неудивительно, что именно он получил заказ на скульптуру Сабира.

Многие исследователи полагают, что таким образом советская власть заигрывала с азербайджанским народом. Однако даже в этом случае она превратила поэта в революционера-большевика, якобы выступавшего за вооруженное свержение царского режима.

Но скульптура сама по себе - это еще не памятник. Необходимо вписать ее в городской ландшафт, необходим также и постамент.

Внук Якова Кейлихиса - Иосиф Кейлихис, поделившийся воспоминаниями о своем знаменитом дедушке с исследователями с сайта ourbaku.com, - считает, что ландшафтные работы и постамент также делал его дед, будучи универсалом, прекрасно образованным и разбирающимся в архитектуре, которой он уделял очень много внимания.

Однако некоторые источники называют имя другого архитектора, создавшего постамент, - Я.Сарыщева. Скорее всего, правы именно они, т.к. постамент высотой в 3 м 75 см получился крайне несуразным, хотя сам по себе был очень хорошо сделан в традициях национального зодчества в виде четырехугольного основания, украшенного выразительными нишами со сталактитами.

Кейлихис, имевший прекрасное чутье и чувство пропорциональности, никогда бы не поставил на постамент такой высоты фигуру практически в рост человека.

Самая выигрышная пропорция - это 1:1 или 1:1,5; именно в такой пропорции выдержаны фигура и постамент у памятника Низами, самого, пожалуй, красивого в Баку.

Памятник Кейлихиса и постамент были сделаны очень быстро, из дешевых материалов. В принципе, все памятники 20-х гг. делались из таких материалов: дерева, гипсобетона, в крайнем случае - из железобетона. Этим объясняется их плохая сохранность: не осталось практически ни одного памятника тех лет.

Поэтому неудивительно, что со временем железобетонный памятник обветшал. Кроме этого, он, будучи серым, на фоне потемневших крепостных стен совершенно не смотрелся.

И к середине 50-х гг. встал вопрос о его замене. (А заодно - и о реконструкции сквера.) Повторить памятник из более качественных материалов не получилось - форм для отливки никто не сохранил, поэтому другому талантливому скульптору - Джалалу Каръягды (1914-2001) - поручили создание нового памятника Сабиру. Который должен был быть отлит из бронзы.

Прекрасный скульптор, один из самых выдающихся скульпторов-монументалистов Азербайджана работал над проектом около трех лет. Сделал три варианта, все время что- то дорабатывал, пытаясь отразить в памятнике саму суть замечательного поэта.

В итоге Каръягды вдохновился стихотворением Сабира, где тот сравнивает себя со скалою на море, в которую бьют волны, но она непоколебимо противостоит всем ударам. Именно этот образ рождает и монументальная компактная сидящая фигура, и мощный камень, на котором поэт сидит.

Кстати, многие удивляются, почему Сабир сидит на камне. А вот именно поэтому! Да и, в конце концов, не на стуле же ему сидеть!

Когда Сабира "посадили", по городу пошли слухи: а почему его посадили? Вторая волна интереса к этой теме началась в 1971 г., когда на экраны вышел фильм "Джентльмены удачи". И тут же было выдвинуто предположение, что гордо стоящий Сабир чем-то не устраивал власти.

Может быть, какая-то доля правды в этих соображениях и имелась, но как оно было на самом деле, мы уже не узнаем никогда. Даже если Каръягды и получил указание свыше "посадить" Сабира, то ни с кем и нигде этим бы не поделился...

Другая версия, что памятник посадил мэр Баку Алиш Лемберанский, мотивируя это тем, что Сабир был не только поэтом, но и учителем и мыслителем, и ему лучше сидеть, нежели стоять.

Версия не выдерживает критики, т.к. Лемберанский был назначен председателем горисполкома Бакинского совета народных депутатов в 1959 г.

Интересно, что в этом памятнике с постаментом, авторами которого были архитекторы Г.Ализаде и А.Исмайлов, тоже не все гладко получилось.

Мощный постамент из полированного лабрадора был, в общем, вполне хорош и гораздо лучше сочетался по пропорциям с фигурой по сравнению с первым памятником, но все вместе смотрелось несколько громоздко на небольшой площадке в сквере.

Лишь после реконструкции сквера в 2008 г., когда площадка вокруг почти шестиметрового памятника была несколько увеличена, он уже не смотрелся так громоздко.

А куда же делся первый памятник? В отличие от многих других скульптур он не оказался демонтированным ли исчезнувшим неизвестно куда, как тот же Маркс. Его покрыли серебряной краской, поставили на более низкий постамент и установили в поселке Балаханы, в садике имени поэта, напротив школы, где Сабир работал учителем.

Там он и стоит по сей день. Гордый и независимый Сабир...

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