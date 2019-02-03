Главные тайны азербайджанской земли - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Наверное, немногие бывали в этом музее. Понятие музея у нас обычно связано с произведениями искусства, но этот музей особенный. Он посвящен неисчерпаемым богатствам наших недр, природным кладовым Азербайджана. Речь о Музее геологии.

Этот удивительный музей был основан в 1969 году под эгидой Управления геологии Азербайджана на основе личной коллекции выдающегося географа Ивана Ситковского. После этого, находки геологов начали систематизироваться и размещаться в специальных разделах. Основным направлением деятельности музея является представление образцов горных пород, минералов и руд, характеризующих минерально-сырьевую базу страны, а также широкомасштабное распространение и пропаганда геологоразведочных работ и научно-геологических достижений. На данный момент в секциях музея представлено более 5000 образцов горных пород, руд, минералов и кристаллов, отображающих богатство недр Азербайджана.

В выставочном зале музея представлены образцы, привезенные из различных регионов мира: рудные и нерудные отделочные и облицовочные камни, строительные материалы, минералы, природный камень, ископаемые свидетельства, геологические карты различного содержания и другие экспонаты. Музей создаёт условия знакомства с природными ресурсами Азербайджана, как для местного населения, так и для иностранных представителей.

С начала года в фонд Музея геологии Азербайджана при министерстве экологии и природных ресурсов было передан ряд новых экспонатов. Это, в основном, кварцевые минералы и декоративные камни, обнаруженные в Дашкесанском и Хызинском районах, на Малом Кавказе и северо-востоке Большого Кавказа. А самый последний образец - кварцевый минерал - был найден в Загатальском районе.

Музей состоит из 6 секций: Региональной геологии, Минеральных ресурсов Азербайджана (рудные полезные ископаемые, нерудные полезные ископаемые и месторождения строительных материалов), Петрографии, Минералогии, Палеонтологии, Фототеки. Все секции представлены в одном огромном зале.

Итак, начнем нашу познавательную экскурсию. А поможет нам в этом директор музея Кямаля Имамвердиева.

В Отделе региональной геологии мы узнаем об общем геологическом строении нашей Республики и ее полезных ископаемых. Здесь представлена подробная геологическая карта Азербайджана, экспонируются крупные образцы более 85 пород, минералов и руд, характеризующих геологические строение страны и основные полезные ископаемые. Тут можно получить общую информацию о твердых рудных и нерудных месторождениях на территории Азербайджана.

"В нашем музее также экспонируются арагониты, сталагмиты и сталактиты, - рассказывает Кямаля ханум. - Вот здесь мы видим арагонит, который традиционно представлен прозрачными или просвечивающими камнями, с окраской белого, красноватого, желтого или фиолетового цвета. Этот минерал образуется в зонах окисления, или на трещинах так называемых излившихся пород. Арагонит образует кристаллы игольчатой, призматической, шестоватой или звездчатой формы, а также - зернистые и лучистые соединения нескольких кристаллов, также встречается в виде белых образований в форме кораллов или червей. Далее тут представлены образцы сталагмитов - натёчных минеральных образований, растущих в виде конусов, столбов со дна пещер и других подземных карстовых полостей навстречу сталактитам и нередко сливающиеся с ними, образуя сталагнат. А сталактиты - это хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка".

Отдел минеральных ресурсов позволяет создать ясное представление об основных рудных и нерудных месторождениях нашей республики. Здесь представлена карта полезных ископаемых Азербайджана, где сгруппированы месторождения и проявления полезных ископаемых 30 наименований. Кроме того, здесь представлены стенды, показывающие распределение на территории страны сырьевых месторождений для горно-химической промышленности, демонстрируется макет колчеданно-полиметаллического месторождения Филизчай.

На подиумах и витринах установлены образцы цветных и черных металлов, железа, марганца, хромита, колхи-полиметалла, барита, алюминия, ртути, олова и других руд, взятые из множества месторождений и проявлений республики. Тут представлены образцы с поликарбонатных месторождений южного склона Большого Кавказа, а также полиметаллические, железные, алюминиевые, медно-золотые и ртутные месторождения Малого Кавказа.

Крупному месторождению бентонитовой глины Дашсалахлы посвящен отдельный стенд.

В музее выделена широкая экспозиция, посвященная облицовочным и декоративным камням. Здесь можно увидеть различные виды мрамора, мраморного известняка, трептина, туфа, гранита, а также роговика, агата, гелиотропа, мраморного оникса, окаменевшего дерева, конгломерата-брекчии, обсидиана, лиственита, жадеита и других.

Отдел петрографии изучает состав горных пород, их образование и генезис. Здесь можно увидеть интересные образцы, составленные на основе экспедиций Азербайджан-Антарктида, Азербайджан-Африка (Килиманджаро) и Азербайджан-Южная Америка (Аконкагуа). Вот обсидиан - магматическая горная порода, разновидность вулканического стекла, образующегося в результате быстрого охлаждения лавы. Многие исследователи предполагают происхождение названия от имени римлянина Обсидия (или Обсия), впервые привезшего камень в Рим из Эфиопии. Например, тут можно увидеть гранито-гнейс из Антарктиды, кимберлиты из Якутии. Характерной особенностью кимберлитов является то, что они часто содержат ксенолиты мантийных пород и иногда алмазы промышленных концентраций. На стендах демонстрируются также горные породы со дна Тихого океана, осколок метеорита из Аризоны (США) и т.д. В отдельных витринах можно увидеть образцы руд, пород и минералов, подаренных музею камнелюбами и геологами, работающими в различных регионах мира.

Отметим, что в большом выставочном зале создана удобная система для знакомства с геологическими картами различного содержания, природными ресурсами нашей страны, интересными фотографиями геолого-тектонического строения и минеральных ресурсов Азербайджана и изображениями выдающихся геологов. Тут можно увидеть образцы колхи-полиметаллических руд из Балакен-Загатальского региона, образцы золотого кварца, привезенные с золотых месторождений Гедабея, Гоша и Човдара.

Основой экспозиции в Отделе минералогии являются минералы, собранные на территории нашей республики, и образцы, привезенные из многих других регионов мира. Здесь представлены образцы из Антарктиды, Тихоокеанского региона, Кольского полуострова, Дальнего Востока, Африки, Южной Америки.

По словам Кямали ханум, коллекция продолжает расти, музей постоянно полоняется новыми образами. Например, обновляются образцы медной и серной руды, которые могут окислиться.

А вот экспонат с интересным названием - Гетит. Оказывается, он назван в честь великого немецкого поэта, философа и коллекционера минералов И. В. Гете. Некоторые из минералов сверкают как золото, некоторые прозрачны, словно чистая вода, а некоторые окрашены в цвета радуги. Что важно - в сопроводительной табличке у каждого образца упомянуто, откуда и кем он был привезен.

Отдел палеонтологии заинтересовал больше всего. Он поражает разнообразием окаменевшей фауны и флоры. Здесь сохранились останки растений и животных, которые существовали в палеозое, мезозое или в недавнем палеогене, неогене, антропогене. Самые древние породы относятся к Кембрийскому периоду и их возраст насчитывает 250 миллионов лет. А самые молодые породы современного периода относятся к IV периоду. Древние докембрийские породы в Азербайджане встречаются в Нахчыване и в Шамкире. На оставшихся территориях же широко распространены породы Юрского, Мелового, III и IV периода. Сотни различных видов окаменевшей фауны и флоры в витринах напоминают, насколько стара наша планета.

В Отделе фототеки показаны панорамные виды интересных с точки зрения геологии уголков республики, месторождений полезных ископаемых, каменных карьеров. Отдельно экспонируются каменные и графические материалы, характеризующие золотые месторождения Гедабека, Джовдара, Гоша, заложившие основы золотодобывающей промышленности Азербайджана.

Тут можно увидеть личные коллекции 3 известных геологов: коллекцию исландских шпатов Тофига Мамедова, богатую коллекцию минералов Акифа Исмаилова и коллекцию фауны Верхней Юры Махбубы Абдулгасымзаде.

По словам директора музея, в целом в музейном фонде имеется более 12 тысячи образцов, однако из них демонстрируется только половина.

На этом наша познавательная экскурсию по музею геологии заканчивается. И поверьте - стоит заглянуть сюда еще не раз.

Тамилла Мамедова