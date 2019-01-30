Наедине с природой: Ботанический сад в Баку - ФОТО
30 января 2019 20:00 58
Всем бакинцам и многим гостям столицы Азербайджана знаком Ботанический сад, расположенный в нагорной части Баку.
Это одно из немногих мест города, где можно почувствовать себя наедине с природой.
Сад был заложен в июле 1934 года. В последние годы идет активная реконструкция территории сада, облагораживаются теплицы, выводятся новые сорта растений. Day.Az со ссылкой на echo.az представляет фоторепортаж из этого удивительного зеленого уголка столицы:
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