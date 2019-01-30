Наедине с природой: Ботанический сад в Баку - ФОТО

Всем бакинцам и многим гостям столицы Азербайджана знаком Ботанический сад, расположенный в нагорной части Баку.

Это одно из немногих мест города, где можно почувствовать себя наедине с природой.

Сад был заложен в июле 1934 года. В последние годы идет активная реконструкция территории сада, облагораживаются теплицы, выводятся новые сорта растений. Day.Az со ссылкой на echo.az представляет фоторепортаж из этого удивительного зеленого уголка столицы:

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook