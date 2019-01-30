Как строили Бакинскую телебашню? - неизвестные факты - ФОТО

История создания бакинской телебашни тесно связана со старой телевышкой, которая вместе с телецентром строилась с 1953-го до начала 1956 г., и в этом же году, 14 февраля, в день открытия XX съезда КПСС, началась первая черно-белая трансляция азербайджанского телевидения.

Эта железная конструкция высотой в 180 м верой и правдой служила городу и стране много лет, но в начале 70-х стало ясно, что телевышка не справляется со своей задачей, передает Day.Az со ссылкой на echo.az.

Об этом было доложено в Москву, Министерство связи Азербайджанской ССР сделало официальный заказ на проектирование и строительство новой бакинской телебашни, и Совет министров СССР вынес соответствующее постановление.

Разрабатывать проект было поручено Государственному проектному институту Министерства связи СССР.

Проектировщики долго думали над внешним видом телебашни - она должна была стать не только функциональной, но и соответствовать своим внешним видом национальным традициям. Есть сведения, что изначально было заявлено три проекта.

Высота башен из всех трех проектов была одинаковой, они отличались лишь внешним видом и пропорциями. Проекты были принесены на утверждение Гейдару Алиеву, занимавшему на тот период пост 1-го секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР. Из трех проектов он выбрал один - тот, что в итоге и был воплощен в жизнь.

К строительству приступили в 1979 г. Специально так получилось или это совпадение, но в тот год отмечалось 60-летие с начала строительства Шуховской телебашни, названной так по имени Владимира Григорьевича Шухова (1859-1939).

Любопытно, что знаменитый на весь мир инженер-изобретатель, ставший потом членом-корреспондентом и почетным членом Академии наук СССР, имел самое непосредственное отношение если не бакинской телебашне, то к Баку: вынужденный по состоянию здоровья переехать в Баку, он быстро изучил нефтяное дело и решил ряд важных технических задач, касающихся перегонки, сжигания и хранения нефти.

Впоследствии, в 1878 году В.Г. Шухов стал автором проекта и главным инженером строительства первого в Российской империи и в Азербайджане нефтепровода Балаханы - Черный Город (длина около 11 км).

Далее Шухов проектировал и затем руководил работами по постройке в России нефтепроводов фирм "Братьев Нобель", "Лианозов и К°" и первого в мире мазутопровода с подогревом. Работая на нефтяных промыслах в Баку, Шухов разработал основы подъема и перекачки нефтепродуктов, предложил метод подъема нефти с помощью сжатого воздуха - эрлифт, разработал методику расчета и технологию строительства цилиндрических стальных нефтехранилищ.

На счету этого удивительного человека еще много важнейших изобретений, сделанных в Баку и применявшихся потом повсеместно. Кроме этого Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций (именно в таком стиле построена его первая в мире телевышка в Москве) и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций.

Место, которое было выбрано в Баку, прекрасно отвечало всем требованиям: это был высокий холм, с которого башня была видна буквально отовсюду и что обеспечивало сигналам максимальное покрытие площади.

Строительство шло полным ходом и согласно проекту должно было завершиться к 1985 г., т.е. на строительство было отведено целых шесть лет.

Но это не было запланированным долгостроем: башня была запроектирована как чрезвычайно мощное сооружение, и не только из-за своего корпуса - у нее имеется специальный фундамент. Ее удивительный фундамент уходит под землю на глубину в 39 м, что соответствует примерно 10-12-этажному дому.

Такой глубокий фундамент бакинской телебашни был обусловлен тем, что строилась она в сложных геодезических, сейсмологических и погодных условиях. Благодаря глубокому фундаменту ей не страшны ни ветра, ни ураганы, ни даже землетрясения - она способна выдержать землетрясение в 9-10 баллов.

И хоть строительство шло по плану, в 1985 г. оно завершено не было. Это произошло потому, что "по определенным причинам работы на комплексе были приостановлены еще до распада СССР" - согласно официальной информации, приводимой во всех справочниках.

Итак, пока строительство башни было заморожено, разгорелся армяно-азербайджанский конфликт, случился распад СССР, Азербайджан добился независимости... Это были тяжелые годы. Однако не успел еще Азербайджан отойти от всех ужасов войны, как в 1993 г., после возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти, строительство телебашни возобновилось.

Объявив сектор информационных и коммуникационных технологий одной из приоритетных сфер, Гейдар Алиев принял соответствующие решения, связанные с реализацией мер по дальнейшему развитию этой отрасли. Довести телебашню "до ума" стало делом чести молодой независимой республики.

И вот, за рекордные три года упорного труда башня была достроена и введена в эксплуатацию. Случилось это в 1996 г. Состоялась торжественная церемония открытия, на которой лично присутствовал "крестный отец" телебашни Гейдар Алиев.

Таким образом, в общей сложности работы по возведению башни - с начала возведения и до сдачи ее в эксплуатацию - заняли больше 16 лет. В том виде, в каком телебашню сдали в эксплуатацию, она проработала 12 лет. В 2008 г. были проведена ее реконструкция и реставрация.

А что же сталось со старой телевышкой? Она простояла до 2007 г., когда начались работы по ее демонтажу. В 2008 г. эти работы были полностью закончены.

Официально сообщалось, что весь металл, вывезенный с места расположения старой телевышки после демонтажа, будет сдан на переплавку.