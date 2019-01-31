Как турки относятся к Азербайджану? - ОПРОС
Азербайджан - самый надежный партнер, близкий друг и братская страна для Турции. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на итоги опроса исследовательского центра "Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA)", передает Day.Az.
Согласно итогам опроса 63,6 процента турецкого населения считает Азербайджан самым надежным партнером и близким другом Турции.
В опросе отмечается, что 81,9 процента населения Турции считают США реальной и наиболее опасной угрозой для своей страны.
"В то же время, 58,7 процента населения Турции выступают за партнерство с НАТО", - говорится в отчете.
В отчете отмечается, что опасность террора и решение таких проблем, как инфляция турецкой лиры и безработица больше всего интересовала граждан Турции в 2018 году.
"Больше всего граждане Турции доверяют жандармерии", - говорится в отчете.
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