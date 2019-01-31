В Азербайджане вводят обязательную страховку - СРОКИ
В текущем году не будут определены новые районы для пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев.
По словам собеседника агентства, это связано с тем, что со следующего года система обязательного медицинского страхования будет внедрена уже по всей стране.
"Мы уже приступили к подготовительным работам для внедрения системы обязательного медицинского страхования по всей стране", - добавил глава Госагентства.
Как отметил Алиев, в этом году реализация пилотных проектов продолжится в трех районах, как и в прошлом году.
Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.
Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.
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