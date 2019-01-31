В Азербайджане резко похолодает, выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ

В последующие дни погода в Азербайджане будет нестабильной.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове днем 2 февраля и 3 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20 м/с. Об этом передает Day.Az.

2-3 февраля в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди. В отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, возможен снег. Прогнозируется западный ветер, местами с усилением до 20-25 м/с.

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