Полиция предотвратила провокацию радикалов в Новханы

В связи с 135-ой годовщиной со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде в селе Новханы Абшеронского района в четверг с 11:00 до 14:00 состоялась церемония почтения памяти, где приняли участие 138 членов партии "Народного фронта Азербайджана", 25 членов партии "Классического Народного фронта Азербайджана", а также 125 членов партии "Мусават". В целом в церемонии приняли участие 288 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Абшеронское районное управление полиции.

Несмотря на то, что о целях данного мероприятия заранее оповещалось, ведущие функционеры партии Народного фронта начали выкрикивать лозунги политического характера, несоответствующие сути самой церемонии и попытались нарушить общественный порядок.

Однако данная попытка была предотвращена полицией.

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