Азербайджан обеспокоен активностью религиозных радикалов в соцсетях

Сегодня желающие политизировать религию направляют все свои усилия на использование социальных сетей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на семинаре-совещании на тему "Религиозная и идеологическая безопасность" сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сеявуш Гейдаров.

По его словам, эти лица знают о мощи государства, поэтому стремятся совершать свои действия скрытно.

"Мы в курсе всего этого. Некоторые представляют таких лиц в качестве "героев" и говорят о том, что они необоснованно арестованы. Но такие лица арестовываются, потому что представляют угрозу национальной безопасности", - отметил Гейдаров.

Зампред госкомитета сказал, что в Азербайджане время от времени проявляются попытки религиозного терроризма, и нардаранские события являются частью этого большого плана.

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