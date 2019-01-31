Агентство по интеллектуальной собственности об очередном армянском плагиате азербайджанской композиции “Çırpınırdı Qara dəniz”

Попытка плагиата со стороны армян композиции "Çırpınırdı Qara dəniz", созданной выдающимся азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли, будет, в соответствии с международным законодательством, пресечена. Об этом, как передает Day.Az, сказали, отвечая на запрос Trend, в Агентстве по интеллектуальной собственности Азербайджана.

Агентство отмечает, что песня "Çırpınırdı Qara dəniz" (слова - Ахмед Джавада, музыка - Узеир Гаджибейли) была исполнена российском певцом Авраамом Руссо в качестве "армянской" под другим названием. Данная песня стала "Песней года" в Армении, и представлена на Youtube под названием "Кяманча", на слова армянского ашуга Саят Новы.

"В турецкой газете "Sabah" еще в 2014 году была распространена информация о том, что песня "Çırpınırdı Qara dəniz" якобы относится к армянскому ашугу Саят Нове, большинство произведений которого было написано на азербайджанском языке. Агентство по авторским правам незамедлительно отправило сначала по факсу 7 мая 2014 года, а затем официальным письмом посольству Азербайджана в Турции все необходимые документы, подтверждающие, что музыка данной композиции принадлежит Узеиру Гаджибейли, а слова Ахмеду Джаваду. Кроме того, на сайте Агентства был опубликован комментарий по данному вопросу, который был распространен в СМИ", - отмечается в сообщении.

В Агентстве добавили, что после восстановления государственной независимости Азербайджана эта песня прозвучала 10 марта 1993 года перед общественностью в Баку во дворце "Республика" на юбилейном вечере по случаю 100-летия со дня рождения Ахмеда Джавада.

"Кроме того, во многих изданиях, в том числе изданиях издательства "Азербайджан", журнале "Musiqi dünyası", а также в электронных энциклопедиях указано, что автором этой композиции является именно Узеир Гаджибейли", - говорится в комментарии.

Согласно заключению музыкального эксперта Агентства по интеллектуальной собственности, народного артиста, профессора Фаига Суджаддинова, песня "Кяманча", исполненная Авраамом Руссо, полностью совпадает с песней "Çırpınırdı, Qara dəniz", слова которой принадлежат Ахмеду Джаваду, а музыка - Узеиру Гаджибейли.

В Агентстве отмечают, что неуказание имени автора композиции, и выдвижение вместо этого на первый план имени исполнителя является опробованным инструментом армянского плагиата (см.: Кямран Иманов, Армянские инородные сказки, 2008).

Что касается авторства Саят Новы, то до 70 процентов его стихотворений-песен и напевов были созданы и распространялись на тюркском-азербайджанском языке. Основоположник современной армянской литературы Хачатур Абовян, признавая это, писал, что "...армяне поют только на тюркча", что "армяне не имеют песен вместе с дастанами". Известный армянский литературовед С.Паласанян же добавляет, что "...под влиянием какого народа мы находимся, его мелодии и принимаем за свои" (С.Паласанян "Армянские мелодии", С-Петербург, 1868 год). Другой армянский искусствовед, признававший присвоение армянами чужих песен, М.Налбандян особо отмечает, что "...большинство мелодий и напевов заимствованы у тюрков [азерб.]. Я побывал во многих местах, проживаня армян. Всегда старался услышать что-нибудь чисто армянское. К сожалению, услышать такое мне не удалось" (Н.Налбандян, "О старинных стихотворениях и мелодиях", Сборник избранных произведений, т.1).

Исследование в связи с творчеством Саят Новы также демонстрирует, что в списке его произведений нет стихотворения "Çırpınırdı Qara dəniz". Нет стихотворения с таким названием или содержанием и в книге "Саят Нова. Стихи", изданной в 1982 году в Ленинградском отделении издательства "Советский писатель". Стихотворение Саят Новы "Кяманча" было переведено на русский язык Валерием Брюсовым.

В связи с инструментом кяманча стоит отметить, что армяне неоднократно признавали, что тар и кяманча принадлежат тюркам-азербайджанцам. Религиозный деятель, собиратель фольклора и издатель Тридат Балеан отмечал: "Названия ашугских инструментов тюркские - саз, сантур, кяман, или кяманча, баглама. (Aрмянские ашуги. Собиратель Тридат Балеан. I том, издательство "Мамурян", 1911, стр. 9. На армянском языке).

В номере от 3 сентября 1916 года газеты "Мшаг", издававшейся в Тбилиси на армянском языке, написано, "...их уши заполнены звуками тара и кяманчи. Поэтому восточная музыка впиталась в тело и кровь армянского народа" (К.Иманов. Из интервью информационному агентству "Интерфакс-Азербайджан. 15 ноября 2011 года).

В результате неустанной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская культура и ее жемчужины признаются во всем мире. На международном уровне признано, что музыкальный инструмент кяманча принадлежит азербайджанскому народу. На 12-й сессии межправительственной комиссии ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия искусство игры на кяманче и мастерство по ее изготовлению были включены в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию.

Кроме того, Агентством были опубликованы десятки научных статей и исследований об инструменте кяманча, которые были переведены на иностранные языки и распространены.

Агентство по интеллектуальной собственности отмечает, что в связи с истечением срока охраны авторских прав песни "Çırpınırdı Qara dəniz" данная песня и стихотворение считаются общественным достоянием. Учитывая большое значение этой песни, она переведена из общественного в государственное достояние, и в настоящее время охраняется государством.

"Кроме того, следует отметить, что охрана личных (неимущественных) прав авторов бессрочная. Замена текста песни "Çırpınırdı Qara dəniz" является нарушением личных (неимущественных) прав авторов произведения, и считается международно-правовым нарушением. Соответственно, изменение в той или иной форме указанного произведения без согласия авторов или их правоприемников, а тем более его присвоение является плагиатом", - говорится в комментарии Агентства.