В Азербайджане офицеров запаса будут готовить по новой программе
31 января 2019 20:12 148
В Азербайджане внесены изменения в военную подготовку студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса.
Соответствующие решение, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно решению, отменена первая часть (военная подготовка студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса осуществляется в целях подготовки офицеров запаса для Вооруженных сил Азербайджана) решения Кабинета министров от 27 февраля 1999 года "Об утверждении положения о военной подготовке студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!