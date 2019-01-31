В Азербайджане офицеров запаса будут готовить по новой программе

31 января 2019 20:12

В Азербайджане внесены изменения в военную подготовку студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса.

Соответствующие решение, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, отменена первая часть (военная подготовка студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса осуществляется в целях подготовки офицеров запаса для Вооруженных сил Азербайджана) решения Кабинета министров от 27 февраля 1999 года "Об утверждении положения о военной подготовке студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса".

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