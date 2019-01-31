Минздрав опроверг информацию о случаях заражения "свиным гриппом"

Сообщение Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) о заражении в Азербайджане 16 человек вирусом А/H1N1 ("свиной грипп") не соответствует действительности. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

В министерстве сообщили, что оно не отправляло образцов в референс-лабораторию ВОЗ.

"Поэтому мы не можем сказать, откуда взялась эта информация. Азербайджанский офис организации также сказал, что информация о заражении 16 человек "свиным гриппом" является ложной. ВОЗ по этому поводу сделает более подробное заявление", - сказали в минздраве.

Отметим, что в еженедельном бюллетени ВОЗ размещена информация о 16 случаях заражения вирусом А/H1N1 в Азербайджане.